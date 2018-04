Na kolik vyjde povinné ručení u 11 pojišťoven. Liší se o tisíce korun

Rozdíl v ceně povinného ručení bývá pro toho samého řidiče u různých pojišťoven i tisíce korun ročně. I když si zvolí nejnižší možné pojistné limity (na zdraví a majetku 35 milionů korun).

Kdo chce ušetřit, může srovnat nabídky buď přímo na webech jednotlivých pojišťoven, nebo pohodlněji na porovnávačích cen. Tam však pozor, některé slevy, které pojišťovna dává jednou provždy, jsou při sjednání smlouvy prostřednictvím porovnávače pouze akční a platí pro první rok pojištění.

Čím srazíte cenu dolů

Základem je mít vyježděný bonus, za bezeškodní měsíce pojišťovny sleví až 60 procent. Rozdíl pro řidiče nováčka tak proti zkušenému může být i několik tisíc korun. Například pro modelový příklad muže z Ostravy spočítala pojišťovna Uniqa cenu s bonusem na 3 868 korun, bez bonusu na 7 736 korun.

U padesátiletého muže se však dá předpokládat, že si právě neudělal řidičský průkaz - možná dosud jezdil služebním autem či byl rodinný vůz napsaný na manželku. To pojišťovny také zohledňují. Například Generali počítá takzvaný scoring, do kterého zahrnuje rovněž řidičské zkušenosti pojištěného a třeba i to, že v autě vozí nezletilé dítě. Obdobně postupuje Allianz, ta navíc nabízí i slevu až 21 procent za pojištění nového auta.

Standardem jsou slevy za roční platbu, za sjednání přes internet a za to, že máte u pojišťovny uzavřené jiné smlouvy. Za každé uvedené vám pojištění může zlevnit o tři až 10 procent. Kdo si je jist svým řidičským uměním, může přistoupit na závazek bezpečné jízdy - řidiči je přiznána sleva, a když po určitou, předem domluvenou dobu nezpůsobí na silnici neštěstí, výhoda mu zůstane. A může to být klidně 30 procent pojistného. Kdo bourá, musí slevenou částku pojišťovně vrátit. Takový postup aktuálně nabízí Česká podnikatelská pojišťovna a Kooperativa.

Sledujte nabídky navíc

U povinného ručení jde hlavně o výši pojistných limitů a cenu, kterou za ně zaplatíte. Na druhou stranu by byla škoda nevyužít nadstandardních nabídek, které pojišťovny zdarma či levněji přidávají. Ptejte se třeba po rozsahu asistenčních služeb a po tom, zda jsou poskytovány jen k nehodě, nebo i v případě poruchy.