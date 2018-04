Ceny pronájmů v některých městech klesají

Pronájem bytu má pochopitelně své výhody, protože hlavní starost o nemovitost má pronajímatel. Na druhou stranu však nájemce dává peníze do „černé díry“ - zaplatí sice nájem, ale nijak se nepřiblíží vlastnímu bydlení. V řadě velkých měst se nájmy v posledních letech zvyšují, takže je spíše výhodnější uvažovat o nákupu nemovitosti, a to buď prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření, nebo formou hypotéky. To je příklad třeba Brna, kde se průměrná cena pronájmu za tři roky zvýšila o jednu třetinu - z 6200 korun na 9000 korun.

V Praze jdou ceny pronájmů dolů

Překvapivě opačná situace nastává v Praze, kde pronájmy zlevňují - za tři roky zhruba o deset procent. Tento trend by se měl projevit i v dalších městech. „Nájmy by se měly po chvilkovém cenovém šoku, který nastane s konečnou fází deregulace, stabilizovat a spíše zmírnit,“ soudí Viktorie Kafková z realitní kanceláře B.I.R.T. To potvrzuje i Jaroslav Novotný z realitní kanceláře RaK: „Kromě mírného nárůstu prodejních cen bytových ploch stojí za zmínku mírný pokles nájemních cen.“

Obávat se, že vstup do Evropské unie ovlivní i pronájmy, by bylo zbytečné. Miroslav Havelka ze společnosti OMEGA Reality k tomu uvádí: „Na cenách nájmů by se vstup do Evropské unie neměl nikterak zásadně projevit. Prostor k pronájmu je na trhu značný přebytek, a tudíž nabídka převyšuje poptávku.“ Hlavní vliv na to, za kolik si bude možné pronajmout byt, bude mít podle zástupců realitních kanceláří totiž deregulace nájemného. „Nájmy budou velmi zvolna klesat, a to i v závislosti na deregulaci nájemného,“ uzavírá Petr Vosmík z realitní kanceláře Centa.

Jak se vyvíjejí ceny pronájmů byt 2+kk byt 3+1 lokalita rok 2000 rok 2003 rok 2000 rok 2003 Praha 8700 8000 10 500 9500 Brno 4500 6200 6200 9000 Plzeň 4200 5500 5000 6000 Olomouc 4000 5000 5000 6000

údaje jsou uvedeny v korunáchRK Centa