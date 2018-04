Ceny se propastně liší. Kdo měnil sazebník?

Některé bankovní domy rozdělují poplatky nejen u příkazů elektronicky zadaných a papírových. Rozlišují ceny i v rámci elektronicky podaných plateb, a to z hlediska použitého komunikačního prostředku. Zejména při porovnání dvojice telefonické versus internetové bankovnictví bývá patrný někdy i značný rozdíl - jednorázový příkaz zadaný přes telefonního bankéře pak je samozřejmě dražší.

Přes internet ušetříte nejen u jednorázových plateb

Obecně se ceny platebních příkazů zadaných přes internetové bankovnictví pohybují v rozmezí 2 až 8 korun. Některé banky pak částku za odeslání příkazu dělí na dvě části - položku za platební příkaz a částku za clearing ČNB (což jsou 2 koruny), posíláte-li platbu na účet do jiné tuzemské banky. Paušály za používání internetbankingu pak nejčastěji činí kolem 30 korun. Jediná velká banka, která si paušál neúčtuje (bez dalších podmínek), je Poštovní spořitelna. U ní je to však v základním programu Klasik vykoupeno zpoplatněním operací, které bývají jinde zdarma - například zjištění zůstatku (2 koruny). U programu s o něco vyšším paušálem pak tyto operace zpoplatněny nejsou.

Nízké ceny a v některých případech i nulové poplatky při obsluze financí přes internet se týkají i operací spojených se zadáváním, zrušením či změnami trvalých příkazů nebo inkasních plateb. K těmto úpravám ceníku některé banky přistoupily po veřejné kritice jejich poplatkové politiky, a tak uživatel internetbankingu může díky internetu ušetřit okolo 30 korun za jednu operaci s trvalým příkazem či inkasní platbou. Poměrně zajímavý je i jev, kdy banky účtují poplatek za provedení trvalého příkazu podle toho, jakou cestou byl původně zadán (ČSOB, Volksbank).

Co se změnilo za uplynulý rok

Od loňského roku se v cenách, které banky účtují klientům v souvislosti s používáním internetového bankovnictví, změnilo poměrně mnoho položek. Finanční ústavy zejména díky velké medializaci a pod tlakem veřejnosti začaly rušit nebo optimalizovat své sazebníky, a to nejen na poli elektronického platebního styku. Největším ústupkem bylo rozhodně zrušení poplatku za příchozí položku na účet. Tento neoblíbený poplatek zrušily během tohoto roku hned 3 banky – Poštovní spořitelna, eBanka a Raiffeisenbank. Klienti tak za každou částku, která jim dorazí na účet, ušetří v průměru pětikorunu. V případě eBanky je to u programu Základ dokonce 7,90 korun za jeden příkaz.

Od minulého testu se u eBanky změnily i paušální ceny, když od 1. července letošního roku navýšila ceny svých programů v kombinaci s vedením přímého bankovnictví, a to ne právě zanedbatelně – u programu Plus ze 142 na 159 korun a u Základu z 96 na 109 korun. Nejcitelněji se zvýšil poplatek za vedení programu eLinka z původních 64 na 109 korun. Jestliže tedy klient eBanky nemá možnost využít nabídky programů „Zdarma“, vyjde jej provoz účtu velmi draho. eBanka však také zlevňovala - snížila o 20 haléřů cenu příkazu k úhradě na 5,90 z 6,10 koruny a zrušila již zmíněný, nikoliv zanedbatelný poplatek za příchozí platby.

Podobné úpravy v sazebníku provedla i Raiffeisenbank – její balíčky služeb od podzimu podražily od 9 do 24 korun. Opět však klient ušetří za příchozí položky na účet a také za 2 výběry z domácího bankomatu. Dále se v našich modelových příkladech poněkud zvýšily měsíční náklady u Komerční banky. Příjemným překvapením je naopak to, že u poloviny testovaných bank se náklady v modelových příkladech od loňska nepohnuly, ve třech případech dokonce mírně poklesly.

K tabulce je ještě třeba uvést, že jsme vždy počítali s účtem či balíčkem služeb, který byl pro naše modelové klienty nejvýhodnější. O programech zdarma uvedených v poznámce jsme již mnohokrát psali - u eBanky i Citibank jejich využití provoz účtu značně zlevňuje, nejsou ovšem určeny pro všechny, pro jejich získání je nutné splnit podmínky banky (viz informace v poznámce). Aktivkonto od Volksbank, které momentálně představuje jediný balíček vedený zdarma bez dalších podmínek na českém bankovním trhu (jinak běžný účet zdarma nabízí Fio, družstevní záležna), jsme rovněž do kalkulace zahrnuli jen orientačně, neboť je možné jej pořídit zatím pouze na dvou místech České republiky, což je poněkud málo. Banka chce ovšem během tří let vybudovat "malé pobočky" zvané VolksbankShopy ve všech obchodech sítě Kaufland. Právě VolksbankShopy přitom Aktivkonto prodávají.

Pokud bychom ke srovnání internetových bankovnictví k běžným účtům bank přidali internetbanking Fio, družstevní záložny, činily by v jejím případě měsíční náklady počítané v modelových příkladech u aktivního i málo aktivního klienta 46,70 Kč - jde o cenu složenou z poplatku za výpis poštou (30 Kč, elektronický zdarma) plus vedení elektronické karty (200 Kč ročně) rozpočítané na měsíc. Zbytek operací, se kterými se v příkladech kalkuluje, je zdarma.

Banka Málo aktivní klient - měsíční náklady WSPK - Osobní účet 56,7 Poštovní spořitelna - program Klasik 70 BAWAG Bank CZ - IQ konto 74 ČSOB - Osobní konto Plus 82 Česká spořitelna - Výhodný program 89,5 Oberbank - Žirokonto 94,5 HVB Bank - konto Pohoda 96 Volksbank CZ - Fit konto/Aktivkonto 96/59* Raiffeisenbank - Kompletkonto Start 99 Živnostenská banka - konto Economy 107 GE Money Bank - konto Genius/běžný účet 113/103** Komerční banka - Ideal konto 120 eBanka - program Základ/Základ zdarma 199,53/84,70*** Citibank - CitiOne účet 280/30**** Banka Aktivní klient - měsíční náklady Živnostenská banka - Osobní menu Standard 109 WSPK - Osobní účet 117,7 Poštovní spořitelna - program Plus 140 BAWAG Bank CZ - IQ konto 165 Raiffeisenbank - Kompletkonto Start 178 Volksbank CZ - Fit konto/Aktivkonto 189/149* ČSOB - Osobní konto Plus 195 HVB Bank - konto Pohoda 199 GE Money Bank - konto Genius/běžný účet 219/209** Oberbank - Žirokonto 225,7 Česká spořitelna 228,5 Komerční banka - Ideal konto 265,5 eBanka - program Plus/Plus zdarma 310/145,20*** Citibank - CitiOne účet 370/120****

Pozn.: *) platí pro Aktivkonto, které lze pořídit zatím pouze ve dvou VolksbankShopech umístěných v Kauflandu v Brně-Židenicích a Ostravě-Porubě; **) při prům. měsíčním zůstatku nad 40 000 Kč za poplatkovací období; ***) při příjmu na osobním účtu ve výši min. 15 000 Kč, resp. 30 000 Kč u aktivního klienta; ****) při zůstatku od 100 tisíc Kč na všech účtech u Citibank; ceny v korunách, v případě rozpočítání ročního poplatku za kartu zaokrouhleny

Zdroj: výpočty Fincentrum.cz

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Málo aktivní klient:

· vedení běžného účtu s aktivní službou internetového bankovnictví

· 2 převody na účet v jiné tuzemské bance (zadané přes interentbanking)

· 2 příchozí platby z jiné tuzemské banky

· 2 platby na základě trvalého příkazu do jiné banky

· 1 platba SIPO

· měsíční výpis z účtu zaslaný poštou

· platební karta

· 5x kontrola zůstatku

Aktivní klient:

· vedení běžného účtu s aktivní službou internetového bankovnictví

· 10 převodů na účet v jiné tuzemské bance (zadané přes interentbanking)

· 10 příchozí plateb z jiné tuzemské banky

· 5 plateb na základě trvalého příkazu do jiné banky

· 5 plateb na základě povoleného inkasa do jiné banky

· měsíční výpis z účtu zaslaný poštou

· platební karta

· 10x kontrola zůstatku

V cenách nejsou zahrnuty poplatky za internetové připojení účtované telekomunikačními společnostmi.