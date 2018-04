Chystáte se do Itálie? Mějte rezervu na spropitné, nevyhazujte účtenky

Třeba kopeček zmrzliny totiž začíná v přepočtu na 26 korunách, ale výjimkou není ani porce za dvě eura. Znalci však oprávněně říkají, že jet do Itálie a neochutnat místní "gelato" by se mělo kvalifikovat jako trestný čin. Když jste čtyřčlenná rodina, vyjde vás jedna ochutnávka klidně na pětistovku a s tím už se musí v dovolenkovém rozpočtu počítat.

Připočítejte si spropitné

I v případě, že jste vyrazili do hotelu a máte zajištěné jídlo, nejspíš zajdete do pizzerie. Tady to ale pro vaši peněženku nemusí být nijak tragické: velká pizza vyjde na 12 eur (312 korun) a najíte se z ní minimálně dva. Když si necháte jídlo zabalit s sebou, nemusíte už nic řešit.

Pokud budete jíst přímo na místě, nezapomeňte k útratě připočítat spropitné. Účtuje se zde za "prostření stolu", ke kterému patří jako základní nápoj džbán s vodou. Na jídelním lístku ho najdete pod názvem coperto či servizio a může to být třeba jedno euro na osobu. V případě, že na jídelním lístku není, očekává se od hostů, že obdobnou částku nechají obsluze navíc.

Jak je drahá Itálie Podrobné ceny nejčastěji kupovaného zboží

Zelenina na kila...

Pokud budete bydlet v apartmánech a některá jídla budete sami vařit, nemusíte z Česka vozit suroviny. Bez problémů nakoupíte na místě - levněji je v supermarketech. "K dispozici jsou například Billa, Penny Market, Carrefour, Coop," vypočítává Barbora Malá z Italské národní agentury pro cestovní ruch. Ceny podle ní samozřejmě závisejí na jednotlivých letoviscích a na typu obchodu.

V malých obchodech na severu bývá levněji než na jihu. Na tržištích se můžete setkat s cenou jedno euro za kilogram ovoce či zeleniny.

... módní zboží za pár eur

Pokud nechcete jen užívat atmosféru, ale také si domů něco přivézt, je Itálie připravena nabídnout spoustu módního zboží - ať už oblečení, kabelky nebo boty....

Pokud toužíte po značkových kouscích a chcete je sehnat levně, zkuste známé Porta Portese, což je ohromné tržiště v Římě. Nebo outlety například Fidenza Village - mezi Milanem a Boloní (www.fidenzavillage.com) či Serravalle Designer Outlet mezi Janovem a Alesandrií (www.serravalle.mcarthurglen.it). Jako občané Unie nemůžete počítat s odpočtem DPH z ceny zboží, který je obvyklý třeba v Chorvatsku.

Když si v Itálii něco koupíte, nechte si vystavit účtenku. Obchodníci to dělají automaticky i u úplně malých nákupů a vy byste lísteček raději neměli zahazovat. Všechny průvodce a materiály o Itálii totiž upozorňují na možnost, že vás bude kontrolovat finanční policie, která hlídá, abyste nekoupili zboží načerno.

"Osobně s tím zkušenost nemám, ale faktem je, že třeba na pláži jsou finanční policisté k vidění častěji než běžná hlídka karabiniérů," popisuje svou zkušenost František Dvořák ze serveru iDNES.cz.

Kupte si slevu

Studenti by neměli doma zapomenout svou ISIC kartu. Dostanou se s ní levněji třeba do Kolosea nebo do Muzea Říma v Trastevere. I ostatní však mohou využívat zvýhodnění na různé služby, vstupné a podobně. V regionech jsou totiž k mání turistické karty.

Podívejte se na www.enit.it/cs/, kde je přehled takových karet, a vy si můžete vybrat podle toho, kam míříte. Jen si budoucí slevy musíte koupit. Město Florencie například nabízí za 50 eur kartu Firenze Card. Ta platí 72 hodin a můžete s ní zadarmo navštívit až 30 muzeí ve městě a jezdit hromadnou dopravou. Bonusem je přednostní vstup - nikde nebudete u pokladny stát frontu.

Při návštěvě památek nezapomeňte na další formu spropitného: je zvykem dávat ho průvodcům při návštěvě historických památek, kostelů či muzeí, kteří obvykle nejsou nijak jinak placeni. Turisté jim nechávají minimálně 50 centů.

Pozor na ztrátu karty

V Itálii můžete využívat svou platební kartu, s Visou ani s MasterCard nebudete mít problém. Pokud kartu ztratíte, zablokujte ji. Všechny české banky nabízejí speciální linky, na kterých to lze udělat. Hovor je placený, ale budete buď mluvit přímo s operátorem, nebo se na něj snadno prokliknete v úvodní nabídce.

Abyste nemuseli poslouchat (a platit) marketingové nabídky na začátku, přinášíme v tabulce čísla, která máte zmáčknout, abyste se dostali přímo k operátorovi (kód k blokaci).