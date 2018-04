Dovolená v cizině je dražší, výhodné je jen Maďarsko a Bulharsko

Loni srazila devalvace koruny její kupní sílu o čtyři procenta, letos se dá očekávat pokles o další procento. Společně s dalšími vlivy tak dovolená podraží v průměru o 16 procent. Do kterých zemí se dá jet za stejné nebo podobné peníze jako loni?

Hitem loňského roku byla dovolená v Maďarsku, které patří spolu se stálicí Bulharskem a také Slovenskem k zemím, kde je pro české turisty levněji než doma. Za tisícikorunu se dá v Maďarsku pořídit nákup, který by měl v tuzemsku hodnotu 1 130 korun, v Bulharsku za tisíc korun nakoupíte jako u nás za 1 334 korun.

Loni strávilo dovolenou v Chorvatsku 785 tisíc Čechů. Ceny v obchodech u Jaderského moře se podle zkušenosti lidí, kteří už zde dovolenou absolvovali, pohybují na stejné hladině jako v Česku. V restauracích, penzionech a službách si turisté mnohde něco připlatí. „Každým rokem se ceny korigují podle úrovně inflace a k určitému nárůstu cen dochází i v důsledku investic do ubytovacích kapacit nebo znatelného zlepšení služeb,“ uvádí Klaudio Stojnić, ředitel zastupitelství Chorvatského turistického sdružení v Praze.

V Egyptě se ceny zvedly o pětinu

V ostatních zemích, kam se jezdí nejčastěji, musí cestovatelé počítat s tím, že zaplatí za srovnatelné zboží a služby více, než by utratili v tuzemsku. Češi by to mohli pocítit například v Egyptě, kde se letos ceny zvýšily až o 22 procent. „Je otázka, jak místní 10procentní inflaci a silné posílení egyptské libry promítnou do svých cen cestovní kanceláře. Jejich cenová politika bude výrazným faktorem, který rozhodne, zda se letos naruší vzestupný trend popularity této destinace,“ vysvětluje hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Zatímco loni se k levnějším zemím řadilo ještě Turecko, letos tam zaplatíme oproti loňsku o 12 procent víc. Může za to vysoká lokální inflace a zároveň silná domácí měna. Více bude stát také dovolená v Tunisku, kde pobyt podražil o 8,7 procenta. Ani cesta do jižního cípu Evropy, Řecka, Španělska a Itálie turistův bankovní účet nepotěší.

Nejdostupnější z těchto zemí je stále Řecko, kde se pořídí za českou tisícovku zboží a služby v hodnotě 750 korun. O dalších 40 korun menší ekvivalent dostane Čech ve Španělsku, zatímco v Itálii bude mít tisícikorunový nákup hodnotu jen 640 korun.

Nejdražší pro Čechy Francie

Stále nejdráž pro české návštěvníky vycházejí západoevropské země. V Německu, Rakousku či Francii má tisícikorunová bankovka relativní hodnotu jen okolo 600 korun, což ostatně není žádná novinka. I když se v těchto zemích ceny výrazně nezvyšovaly, způsobila to devalvace české koruny.

„Relativní cenové změny ve většině zemí EU proti tuzemsku od loňska nepřekročí dvě procenta a zůstanou pro běžného turistu těžko postřehnutelné,“ potvrzuje Pavel Sobíšek. Nejdražší pro Čechy zůstává dlouhodobě Francie, kde má česká tisícovka letos hodnotu pouhých 590 korun. Podle průzkumu STEM/MARK pro společnost Cetelem plánuje většina lidí, že se při dovolené vejde do 15 tisíc korun na osobu za pobyt, stravu a dopravu.