Ceny velkých panelových bytů padají. Očekává se pokles u starších domků

Domek za cenu bytu

Ceny starších domů jdou dolů

"Osobně se domnívám, že nyní nastává doba, kdy se investice i do panelových bytů stává výhodnou," říká jednatel společnosti Maxima Reality David Černík.Důkaz? Byt 3+1 v paneláku velký 76 metrů čtverečních se v Pardubicích loni prodával za 1,8 milionu korun. "Stejný byt nyní máme problém prodat, a to ho nabízíme o 150 tisíc korun levněji," připouští Miroslav Jonáš z M&M reality holding.Dalším příkladem může být byt 3+1 po částečné rekonstrukci na pražském sídlišti Chodov. "Před dvěma lety se prodával za 2,9 milionu korun, jeho současná hodnota je o 200 tisíc nižší," dodává Černík. V levnějším Ústí nad Labem se byt 3+1 loni prodával za 750 000 korun, nyní je jeho reálná hodnota 650 tisíc korun.Lépe jsou na tom majitelé malometrážních panelových bytů, kde pokles není tak výrazný. To platí jak pro Prahu, tak i pro ostatní města v Česku. Jestliže byt 3+1 za rok ztratil na ceně 150 tisíc korun, hodnota bytu 1+1 se buď udržela, nebo klesla jen o pár desítek tisíc.Problém větších bytů v panelových bytech spočívá v tom, že jejich majitelé se je snaží prodat za cenu, která se příliš neliší od starších domů v obcích do 20 kilometrů od většího města. Za poměrně zajímavé ceny se navíc dají sehnat i byty v novostavbách."Hlavně mladé rodiny se nebojí jít do příměstských obcí, kde seženou domek za cenu bytu. Nevadí jim ani to, že ho budou postupně opravovat," vysvětluje Miroslav Jonáš. Při prodeji bytu v paneláku majiteli nenahrává ani to, když je byt rekonstruovaný. "Řada stavebních úprav postrádá vkus, takže se často setkáváme s tím, že lidé chtějí byt s původním jádrem. Rekonstrukci si pak provedou podle svých představ a finančních možností," doplňuje Jonáš.Cenu bytu naopak zvyšuje fakt, že má plastová okna a má zateplenou fasádu. Podle ředitele realitní společnosti Central Europe Holding Jiřího Pácala je důležité si při koupi ohlídat i to, jak funguje společenství vlastníků bytů, jak se daří přispívat do fondu, oprav a jaký je tedy celkový stav domu.Když společenství nefunguje, je pokles ceny bytů ještě výraznější. Výhodu nižší ceny ale znevažuje fakt, že se do domu bude muset investovat. "Náklady na zateplení nebo jiné stavební práce mohou představovat i stovky tisíc korun na byt," varuje Peter Višňovský, obchodní ředitel realitní kanceláře Lexxus."Kdo má k dispozici víc peněz, mohl by oproti minulosti ušetřit i při koupi staršího rodinného domu. Ceny se během uplynulého roku neměnily, mírné snížení cen čekáme až letos," odhaduje Petr Vosmík, generální ředitel Českomoravské realitní.Pokles pak bude výraznější u domů v obcích, odkud se dá těžko dojíždět za prací do větších měst. Miroslav Jonáš propad cen starších domů odhaduje o pět, v hůře dostupných lokalitách i deset procent.