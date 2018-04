Černá mzda přináší výrazně nižší důchod. Řada lidí to již pociťuje

"Setkáváme se nyní s případy, kdy se občané pobírající černou mzdu pozastavují nad výší důchodu a považují ho vzhledem k minulým výdělkům za neúměrně nízký. Často odmítají sdělit upřesňující údaje, především skutečné příjmy i název firmy, u které pracovali. Mají strach z trestní odpovědnosti a také z reakcí bývalých zaměstnavatelů, kteří jim vypláceli černou mzdu," říká Pavel Gejdoš, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Celý problém spočívá v tom, že někteří zaměstnavatelé vyplácí svým pracovníkům pouze minimální mzdu a zbytek pak dorovnají na ruku. Tím se vyhnou odvodu pojistného a práce načerno je přijde levněji. Zaměstnanci na to ale doplácejí. "Výše důchodu vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši dosažených příjmů," upozorňuje Gejdoš.

Penze může být nižší i o tisíce korun

Proč lidé na černou mzdu přistupují? Odpovědi, které zaznamenává Česká správa sociálního zabezpečení, bývají dvojí. Někteří lidé tvrdí, že je vůbec nenapadlo, že černá mzda má vliv na výši důchodu. Jsou ale i případy, kdy si to lidé uvědomují a mnozí říkají: "Pokud bych na tento způsob odměňování nepřistoupil, nedostal bych žádnou práci."

Pobírání černé mzdy má přitom vliv jak na vyměření starobního důchodu, tak na invalidní penzi. Vyměřený důchod může být nižší i o tisíce korun. Příkladem je 29letý muž, který je od letošního července pro vážné zranění v invalidním důchodu.

Po nástupu do zaměstnání v roce 2000 kývl na to, aby mu zaměstnavatel vyplácel měsíčně na ruku pět tisíc korun a zúčtovával jen minimální mzdu. Kvůli černé mzdě teď dostává invalidní penzi jen ve výši 8 354 korun měsíčně. Pokud by na černou mzdu nepřistoupil a částku pět tisíc korun by dostával v řádné výplatě, zajistil by si invalidní důchod ve výši 10 713 korun, tedy o 2 362 korun vyšší.

Propočet dopadu černé mzdy na výši invalidního důchodu

Příklad 1: Muž narozený 13. září 1982 je od 1. července 2011 invalidní pro invaliditu třetího stupně. Získal celkem 46 let pojištění (včetně dopočtené doby). Od nástupu do zaměstnání v roce 2000 mu byla měsíčně zúčtovávána jen minimální mzda, dostával však "černou mzdu" pět tisíc korun měsíčně.

Výpočtový základ pro stanovení výše invalidního důchodu činí 8 874 korun.

Výše procentní výměry invalidního důchodu činí 69 procent z uvedené částky, tj. 6 124 korun.

Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně tohoto muže včetně základní výměry činí 8 354 korun měsíčně.

Příklad 2: Stejnému muži jako v příkladě 1 nebyla vyplácena část odměny za práci "načerno", ale celá částka ve výši minimální mzdy navýšené o 5 000 korun byla zúčtována.