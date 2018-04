Černé mzdy: jaká jsou pro a proti?

Z aměstnanec a "černá" mzda

Než člověk kývne zaměstnavateli na to, že bude naoko pobírat jen minimální mzdu a zbytek - do skutečné ceny jeho práce - mu bude dorovnán z černých fondů, měl by mít jasno v některých skutečnostech. Zaměstnavatel totiž vždycky ví, jaké důsledky to pro jeho pracovníka má.

- vyšší měsíční výdělek, neboť "černé" odměny dostává čisté na ruku, zaměstnavatel je nezdaňuje, ani z nich neplatí sociální a zdravotní pojistné

- sociální dávky: pokud rodina, případně jednotlivec žádá o výpomoc státu, posuzuje se její oficiální příjem a v takovém případě platí čím méně, tím lépe.

Jaká rizika hrozí zaměstnanci, který pobírá minimální mzdu a "černé" odměny?

- všechny zákonné dávky budou velmi nízké: například náhrada za dovolenou včetně mateřské, nemocenská, náhrada při pracovním úrazu či podpora v nezaměstnanosti se vypočítávají z oficiálního platu uvedeného na platovém výměru, pokud zaměstnanec pobírá nejmenší možnou mzdu, musí počítat s nejnižšími možnými dávkami

- nízký důchod: na tomto způsobu vyplácení mzdy mohou tratit i lidé, kteří se chystají do důchodu

- na "černé" peníze neexistuje právní nárok: pokud zaměstnavatel poruší úmluvu a rozhodne se černé odměny nevyplácet nebo je vyplácí nepravidelně, nemůže pracovník prakticky nic dělat, nemá v ruce žádnou smlouvu a se svým tvrzením by neobstál, pokud by si nenašel věrohodné svědky, ani u soudu.

Co přináší zaměstnavateli vyplácení "černých" odměn?

- ušetří zálohy na daně odváděné za zaměstnance, sociální a zdravotní pojistné

- může zaplatit zaměstnance, na které by jinak "neměl".

Co hrozí zaměstnavateli, který vyplácí "černé" odměny?

- jde o trestný čin krácení daně: pokud podnikatel zaměstnance nevyplácí z již zdaněných peněz, tedy prakticky "ze svého", ale z peněz nezdaněných, mohl by mít problémy s finančním úřadem a skončit dokonce ve vězení. Odpovědnost za odvod daně nese plně zaměstnavatel

- jde o podvod, protože zaměstnavatel neplatí za své pracovníky řádně sociální a zdravotní pojistné

- plat by měl odpovídat mzdovým tarifům, jinak podnikateli hrozí, že se bude pracovník soudit, a pokud ho navíc "udá" úřadu práce, může dostat i pokutu, a to až do výše 250 tisíc korun.