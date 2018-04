A. Bradáč, Kolín



Čerpání celé dovolené určuje zaměstnavatel. Ten je povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr trvá u něho celý rok, vyčerpání nejméně čtyř týdnů dovolené v běžném kalendářním roce, pokud má zaměstnanec na ni nárok. Teprve když zaměstnavatel neurčil vyčerpání dovolené nebo její části, za což však může být postižen pokutou při kontrole prováděné úřadem práce, může zaměstnanec nevyčerpanou část dovolené přenést do následujícího roku. Mělo by se tak stát podle § 110a pouze ze tří důvodů:



* když zaměstnavatel neurčil zaměstnanci vyčerpání dovolené;

* když zaměstnanec nevyčerpal dovolenou pro překážky v práci;

* když došlo ke skončení pracovního poměru během roku.

V takovém případě může zaměstnanec dočerpat zbytek dovolené do konce následujícího kalendářního roku. Teprve pak by mu vznikl nárok na její proplacení. Při plánování dovolených by měl zaměstnanec začátkem roku nahlásit termíny čerpání celé dovolené svému přímému nadřízenému. Ten pak musí sladit čerpání dovolených všech podřízených zaměstnanců tak, aby nedošlo k narušení chodu příslušného útvaru.

Tento plán pak předá zaměstnavateli nebo personalistovi, který provede vyladění čerpání dovolené podle potřeb podniku a v plánu zohlední své potřeby, například čerpání celopodnikové dovolené a překlenutí pracovních dnů mezi dny volna (třeba mezi vánočními svátky a Novým rokem), omezení čerpání dovolené v sezonní době a podobně. Pochopitelně čerpání dovolené v plánovaných termínech není dogmatem a lze dny dovolené v průběhu roku měnit. Ale zaměstnanec změny musí ohlásit zaměstnavateli, který navrženou změnu odsouhlasí nebo ne. Také zaměstnavatel může změnit termíny dovolené zaměstnanců, ale změny musí oznámit nejméně dva týdny předem.

Existuje-li kolektivní smlouva vyššího stupně, musí si zaměstnavatel ověřit tam, kde je uložena (to jest na ministerstvu práce a sociálních věcí), zda se na něho tato kolektivní smlouva vztahuj. A to bez ohledu, zda je v podniku ustaven odborový orgán, nebo ne. Jestliže se na něj kolektivní smlouva vyššího stupně vztahuje, pak se musí ustanoveními této kolektivní smlouvy řídit, a to i v otázkách týkajících se čerpání dovolené.