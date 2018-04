Čerpání hypotečního úvěru není zadarmo

Čerpání hypotečního úvěru může být buď jednorázové, nebo postupné. Jednorázové čerpání je jednoduché a levnější. Používá se při koupi nemovitosti či refinancování jiného úvěru, banka čerpané prostředky hypotéky zašle přímo prodávajícímu nemovitosti na účet určený v kupní smlouvě, při refinancování pak na účet věřitele. Jak je vidět z níže uvedené tabulky, u většiny bank není první či několik prvních čerpání hypotéky vůbec zpoplatněno.

Možnosti postupného čerpání

Postupné čerpání se využívá v případě výstavby, rekonstrukcí nebo pokud je platba za koupi nemovitosti rozložena do více splátek. Většina bank postupuje tak, že prostředky zasílá přímo na účet dodavatele, a to na základě vystavených faktur. Což může někdy v praxi vést k problémům. Například Raiffeisenbank v tomto směru vychází svým klientům vstříc a peníze dlužníkovi zasílá přímo na jeho běžný účet (musí být vedený u Raiffeisenbank). Klient tak může provádět platby podle potřeby, každé další čerpání je mu umožněno až poté, co doloží účel použití již vyčerpaných prostředků. Některé banky rovněž umožňují tzv. zpětné refinancování. To znamená, že klientovi zpětně proplatí i prostředky, které již proinvestoval ještě před poskytnutím hypotéky.

V tabulce jsou uvedeny výše poplatků, které si banky účtují za jednotlivá čerpání hypotéky. Zatímco například Česká spořitelna, Komerční banka a Živnobanka žádné čerpání nezpoplatňují, GE Money Bank a Wüstenrot hypoteční banka si účtují poplatky již za to první. V posledním sloupci je uvedena výše poplatku v případě, kdy je úvěr čerpán na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitosti. Poplatky jsou v tomto případě většinou vyšší.

Poplatek za jednotlivá čerpání hypotečního úvěru Banka Kolik čerpání je zdarma Poplatek za další čerpání Čerpání při návrhu na vklad Česká spořitelna vždy zdarma zdarma ČSOB první 3 čerpání zdarma 500 1 000 Hypoteční banka první 3 čerpání zdarma 500 1 000 Ge Money Bank - vždy 500 1 000 Komerční banka vždy zdarma 1 500 Raiffeisenbank první 4 čerpání zdarma 400 příplatek k poplatku za poskytnutí úvěru* Wüstenrot hypoteční banka - vždy 200 1 700 Živnobanka vždy zdarma zdarma

Zdroj: banky

Poznámka: *o 0,1 % z výše úvěru je zvýšen poplatek za poskytnutí úvěru

Postupné čerpání úvěru je drahé

Postupné čerpání je nákladné, a to nejen kvůli tomu, že mohou být jednotlivé platby zpoplatněny, ale především proto, že po celou dobu čerpání nedochází k umořování dluhu. Dlužník platí bance pouze úroky a splácet jistinu začíná až po úplném dočerpání úvěru, čímž se mohou celkové úrokové náklady podstatně zvýšit.

300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Jak je získat? 300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Nedočerpání úvěru

Běžně bývá stanovena doba od podpisu smlouvy, do kdy je nutné začít s čerpáním a zároveň do kdy je nutné úvěr dočerpat. Klient má na čerpání úvěru obvykle jeden až dva roky, za překročení této lhůty a její prodloužení si banka může strhnout „poplatek za rezervaci aktiv“. S nedočerpáním úvěru také může být problém, banky si za něj totiž někdy účtují nemalé poplatky. Proto je třeba výši sjednávaného hypotečního úvěru dobře zvážit. Příliš vysoký úvěr bude znamenat zbytečně zaplacený poplatek za zpracování úvěru a případně také sankci za jeho nedočerpání. Při nedostatečné výši úvěru není jisté, zda banka po podpisu smlouvy přistoupí na jeho zvýšení. Pokud by chtěl klient chybějící prostředky získat pomocí jiného hypotečního úvěru, pak musí mít k dispozici nemovitost, kterou bude moci dát bance do zástavy. Jiná banka totiž nebude akceptovat nemovitost, na které již vázne zástavní právo.

Nedočerpání hypotéky může být drahé, ale jak je patrné z následující tabulky, banky se snaží klienty zaujmout a z mnohých požadavků, které před několika málo lety striktně dodržovaly, postupně slevují. Mezi ně patří také velké sankce za nedočerpání sjednané výše úvěru. V prvních dvou sloupcích je uvedeno, kolik si banky za tento „přestupek“ účtovaly před více než dvěma lety, v listopadu roku 2004. První sloupec říká, v jakých případech si tehdy banka účtovala poplatek za nedočerpání, ve druhém sloupci je pak jeho výše. V posledním sloupci je současný stav. Zatímco ČSOB, Wüstenrot a Živnobanka si účtují stále stejně, některé banky tento poplatek zcela zrušily.

listopad 2004 leden 2007 Banka Co je nedočerpání hypotéky Výše poplatku za nedočerpání hypotéky (v % z nedočerpané částky) Výše poplatku za nedočerpání hypotéky (v % z nedočerpané částky) Hypoteční banka více než 50 % z HU nebo částka nad 1 mil. Kč* 10 % 5 % ČSOB více než 50 % z HU nebo částka nad 1 mil. Kč 5 % 5 % GE Money Bank více než 10% z HU 3 %, min. 5 000 Kč zdarma Raiffeisenbank pokud nebylo dočerpáno v dohodnutém termínu 3 % zdarma WÜSTENROT HB více než 10 % z HU 3 % 3 % ŽIVNOBANKA částka nad 100 tis. Kč 10 % 10 %