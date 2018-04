Cese leasingu – jak neprodělat kalhoty?

Důvody nabídky předmětu leasingu k cesi mohou být poměrně pestré. Ve většině případů hledá svého nástupce nájemce s problémy se splácením, avšak mohou se objevit i další důvody. Kupříkladu může dojít u původního nájemce ke změně priorit a předmět pod leasingem již pro něj nemá pro budoucí využití velký význam. V takovém případě se nájemci nevyplatí čekat na řádné ukončení smlouvy a může se rozhodnout pro předčasné ukončení smlouvy.

Leasingová společnost do vyrovnání mezi postupníkem a postupitelem nevstupuje

Nejprve si utřiďme postavení tří smluvních stran hrajících roli v případě cese na straně nájemce. Pozice pronajímatele , kterou je leasingová společnost, se nemění. První nájemce, který hodlá práva převést, je postupitel. Druhý nájemce, který zaujme místo ve smluvním vztahu s pronajímatelem, se nazývá postupník.

Pokud chce skutečně nájemce cesi provést, pak by měl s hledáním postupníka začít sám. Určitě nemá cenu oznamovat cesi pronajímateli dříve než se postupitel s postupníkem domluví na vzájemném finančním vyrovnání. Výše vyrovnání leasingovou společnost nijak nezajímá a záleží skutečně na postupiteli s postupníkem, za jakých podmínek k cesi dojde. Jak by měly při hledání ceny obě strany postupovat?

Vodítkem je tržní hodnota vozidla, nikoli stav běžící leasingové smlouvy

Vozidlo pod leasingem je pro postupníka větší či menší neznámou. Jde v podstatě o podobný jev z hlediska rizika jako nákup ojetého vozidla, kdy se prodávající může snažit zakrýt skryté vady vozidla. Dobrým vodítkem pro postupníka by při jeho rozhodování mohla být návštěva nějakého autobazaru ojetých aut, kde existuje možnost cenového srovnání s podobným automobilem. Ten by měl mít co možná nejbližší charakteristiky z hlediska stáří vozidla, množství najetých kilometrů atd. Tržní cena obdobného automobilu by tedy měla být prvním srovnávaným kritériem. Ideální, byť dražší možností, je vypracování znaleckého posudku znalcem na oceňování majetku. Zkusme namodelovat konkrétní příklad hledání optimální ceny z pohledu postupníka.

Leasing na Škodu Fabia Pořizovací cena Akontace (30%) Počet splátek Výše splátky Zůstatková hodnota 219 000 Kč 65 970 Kč 42 4 306 Kč 122 Kč

Po roce trvání leasingu se nájemce rozhodl leasingovou smlouvu předčasně ukončit a nabídl ji postupníkovi. Jaká je tedy finanční bilance leasingové smlouvy z pohledu prvního nájemce.

Zaplacená část po jednom roce trvání Dlužná část po jednom roce Akontace Pravidelné splátky Pravidelné splátky Zůstatková hodnota 65 970 Kč 12 x 4 306 30 x 4 306 122 Celkem zaplaceno: 117 642 Kč Zbývá zaplatit: 129 302 Kč

Vysvětlivky: Původní nájemce zaplatil za rok trvání smlouvy (jde o součet akontace a dvanácti pravidelných splátek) 117 642 Kč. V následujících třiceti měsících zbývá k úhradě 129 302 Kč. Jaká je řekněme spravedlivá cena takového vozu?

Bylo by rozhodně chybou z pohledu postupníka, aby vycházel z tohoto splátkového kalendáře. Postupitel z obchodnickým nadáním by možná mohl zkusit chtít po postupníkovi uhrazení jím zaplaceného součtu splátek a akontace, avšak akceptovat takovou nabídku by byla naivita. Jedinou správnou cestou je odrazit se od aktuální tržní hodnoty postupovaného vozu. Předpokládejme, že v našem případě jde o rok staré auto s dvaceti tisíci najetými kilometry, nehavarované. Odhad jeho ceny činí 175 tisíc korun.

V takovém případě by rozhodně postupník neměl postupiteli zaplatit více než činí rozdíl mezi tržní hodnotou vozu a částkou zbývající k zaplacení ke dni cese. V našem případě 175 000 – 129 302 = 45 698. Zároveň si musí dát pozor na poplatek za cesi účtovaný leasingovou společností, který je zpravidla fakturován postupníkovi. Měl by ho tedy zohlednit ve vzájemném finančním vyrovnání. V našem případě předpokládejme jeho hodnotu 5 tisíc korun, o které by měl postupník snížit finanční vyrovnání vůči postupiteli. Další informace o leasingu aut naleznete v této SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE.

Z pohledu postupitele to sice může být dost kruté, obdržet pouhých 40 tisíc korun za postoupení rok staré Fabie, avšak zákony trhu jsou takové. Problémem je, že auto zejména v prvních měsících používání ztrácí strašně rychle na ceně. To nemá přímou souvislost s leasingem jako finanční službou. Koupí-li si někdo novou Fabii a najede-li na ní řekněme sto kilometrů a chce ji prodat, pak bude prodejní cena minimálně o deset procent nižší než u nového auta. Podobné principy platí i u cese, kde je rozhodující tržní hodnota vozu.

Pokud se obě smluvní strany na vzájemném vyrovnání dohodnou, pak je ideální neprodleně informovat o takovém kroku leasingovou společnost. Jaké podklady je třeba předložit leasingové společnosti?

V první řadě by měl stávající nájemce podat žádost o převedení leasingové smlouvy. V žádosti je nutné vyznačit důvod převodu a osobu, na kterou se bude smlouva převádět. Ta je pro schválení celé cese rozhodující, a proto bude pronajímatel požadovat kopii občanského průkazu a formulář se základními údaji. Pokud bude postupníkem občan, pak se neobejde bez potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů. Živnostník bude prokazovat svoji bonitu prostřednictvím daňového přiznání.

Smluvní dokumentaci zajistí leasingová společnost

Je logické, že cese na straně nájemce je uskutečnitelná pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud leasingová společnost na základě všech předložených dokumentů od postupníka i postupitele cesi schválí, pak i sama vypracuje smlouvu. Obvykle tak činí do jednoho měsíce od předložení všech nutných podkladů. Zároveň vyrozumí obě smluvní strany zainteresované na cesi o výši dosud neuhrazených splátek, popřípadě o penále, pokud došlo na straně nájemce v průběhu smluvního vztahu k prodlení. Tohle je velmi důležitá informace zejména pro postupníka, který se s postupitelem dohodl na vzájemném finančním vyrovnání.

Postupník si tedy může prostřednictvím vyrozumění o stavu splátkového kalendáře běžící leasingové smlouvy ověřit, zda je finanční vyrovnání mezi oběma stranami adekvátní či nikoliv. Pokud by na smlouvě vázlo nějaké penále, pak si leasingové společnosti vyhrazují jej mít uhrazené před podpisem smlouvy. Nemělo by tedy v žádném případě dojít k převodu penále na postupníka.

Nezapomeňte na pojištění

Původní nájemce musel mít uzavřené povinné ručení a havarijní pojištění. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zaniká se změnou držitele vozidla, a tudíž musí postupník k datu uskutečnění převodu doložit uzavřené nové povinné ručení. V zájmu postupitele je samozřejmě ukončení smlouvy na pojištění odpovědnosti k datu převodu.

Podobná situace je i v případě havarijního pojištění, které musí být u aut pod leasingem povinně uzavřeno. Postupník musí mít také ke dni uskutečnění převodu uzavřené havarijní pojištění. Leasingová společnost zpravidla zasílá postupníkovi formulář žádosti o vinkulaci pojistného plnění, která musí být pojišťovnou potvrzena. Toto potvrzené prohlášení je třeba doručit leasingové společnosti.

V okamžiku obdržení všech formalit potvrdí leasingová společnost cesi a pošle oběma smluvním stranám potvrzené převodní smlouvy. Nový klient kromě toho obdrží originál technického průkazu, plnou moc k přihlášení vozidla, fakturu na poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace a splátkový kalendář s vyznačeným datem převodu. Následným vrácením velkého technického průkazu pronajímateli je celý proces převodu leasingové smlouvy ukončen.

Víc než deset tisíc cese nestojí

Z výše uvedených odstavců jednoznačně vyplývá, že si pronajímatel drží smluvní úpravu cese plně pod svoji kontrolou. To samozřejmě nedělá zadarmo a nechává si za takovou službu zaplatit. Výše poplatku je u jednotlivých leasingových společností různá a mimo jiné závisí také na délce trvání splátkového kalendáře. Většinou si leasingové společnosti účtují mezi pěti a deseti tisíci korun.

Jaké máte zkušenosti s cesí? Jaké bylo finanční vyrovnání a kdo na cesi vydělal? Těšíme se na vaše názory.