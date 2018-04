Češi a osobní finance: jak si stojíme?

Za zeměmi eurozóny však trochu zaostáváme, například za Rakouskem - tam patří ke klientům bank 97 procent občanů. Téměř každý, kdo má otevřený bankovní účet, k němu vlastní i platební kartu. V Česku je jí vybaveno šedesát procent lidí - v Německu je to 78 procent, na Ukrajině však jen šest procent.

Úvěry čerpá málo lidí

Při zemi se obyvatelé Česka drží ve srovnání s ostatními při zadlužování úvěry. Čerpá je jen 6 procent lidí, což je oproti Rakousku, kde je to 19 procent, nebo Slovinsku, kde žije s dluhem 21 procent populace, podstatně méně. Oproti tomu do spořicích bankovních produktů ukládá v Česku peníze 35 procent obyvatel. Ani to není ve srovnání s vyspělými zeměmi mnoho, protože například v Německu je využívá více než tři čtvrtiny lidí. Rezervy máme stejně jako ostatní nové země EU ve využívání služeb přímého bankovnictví a kreditních karet.

Jak spoříme?

Peníze jen tam, kde neztrácejí hodnotu

Ve srovnání s eurozónou ukládají Češi málo peněz v penzijním připojištění a v pojistkách. Zatímco u nás se tímto způsobem spoří 679 eur na hlavu, v Rakousku je to přes 1700 eur, v celé eurozóně pak přes 2500 eur na hlavu. V depozitním spoření jsme s 2941 eury na hlavu se „starými“ zeměmi EU plně srovnatelní.

Češi šetří nejčastěji na zařízení domácnosti a na dovolenou. Naopak velmi málo obyvatel zatím střádá peníze na vzdělání - tento údaj se podle výzkumu pohybuje do pěti procent.

Populárními způsoby spoření je investování peněz do nemovitostí a stavební spoření - to jednoznačně vede. Tuto možnost volí skupina 40 až 60 procent obyvatel. Do slamníku dnes již schovává peníze málokdo - kategorie těch, kteří tak činí, nepřesahuje devět procent populace. Tím se dost lišíme od konzervativních zemí, jakými jsou v tomto směru Rusko, Ukrajina, Srbsko a Černá Hora; tam peníze ukládá doma 20 až 19 procent obyvatel.

Výrazný podíl v tuzemsku začíná mít i investování peněz do cenných papírů. Až dvacet procent obyvatel shledává atraktivním investování do akcií a deset procent má zájem o podílové či investiční fondy.

Kolik je klientů s bankovním účtem* Německo 99 procent Rakousko 94 procent Slovinsko 87 procent Chorvatsko 70 procent Česká republika 64 procent Slovensko 59 procent Maďarsko 52 procent Srbsko a Černá Hora 52 procent Polsko 45 procent Rumunsko 16 procent Ukrajina 16 procent

Poznámka: * jedná se o populaci obyvatel nad 15 let věku

Zdroj: GfK, BA-CA, HVB Bank

