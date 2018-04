Soudní spor je pro polovinu Čechů finančním strašákem, říká advokát

"Více než polovinu Čechů odrazuje od zahájení soudního řízení především finanční náročnost, důležitou roli hraje i nedůvěra ve spravedlivé a nezávislé rozhodování soudů. A určitou roli v tom hraje i skutečnost, že Češi nemají souzení v povaze," říká Petr Chmelíček, advokát spolupracující se společností ProcesInvest, která se zabývá zastupování klientů a financováním soudních sporů.

Co odhalil průzkum Důvody, proč se Češi obávají soudního řízení: strach z finančních nákladů

časová náročnost

nedůvěra v české soudnictví

strach z poškození reputace O co se lidé a firmy nejčastěji soudí: nezaplacená pohledávka

občanskoprávní spor

porušení smlouvy

zaměstnanecký spor

porušení obchodního tajemství zdroj: průzkum ProcesInvest 2014

Říkáte, že se Češi obávají soudit hlavně kvůli tomu, že to stojí hodně peněz. Jsou obavy na místě?

Tyto obavy jsou opravdu na místě, soudní spory nejsou levná záležitost. Podle průzkumu se finanční náročnosti soudního řízení obává celkem 54 procent lidí všech věkových kategorií bez ohledu na vzdělání. Kromě odměny zastupujícím advokátům musejí jedinci i společnosti počítat se soudními poplatky, které činí pět procent ze žalované částky. Poměrně lehce se tak může stát, že náklady přesáhnout vymoženou částku. Dalším faktorem je také nejistý výsledek, který v případě nepříznivého rozsudku vede k hrazení všech nákladů žalující stranou.

Občané i firmy se obávají soudit jednoduše i proto, že soudům nedůvěřují. Mění se v tom něco?

Lidé v České republice mnohdy ani netuší, co mají dělat, když jdou k soudu, a se soudními spory nemají zkušenosti. Přesto nám v průzkumu vyšlo, že nedůvěra ve spravedlivé a nezávislé soudní rozhodnutí vedla k nezahájení soudního řízení jen u čtvrtiny dotazovaných. Největší nedůvěra panuje ve věkové kategorii nad 54 let, kde dosahuje téměř 40 procent, zatímco ve věkové kategorii do 26 let nedůvěřuje soudům necelých 10 procent Čechů. Významnou roli hraje v hodnocení i politické přesvědčení. Voliči pravicových stran jsou k práci soudů shovívavější, naopak voliči inklinující k levici posuzují jejich nezávislost mnohem kritičtěji.

Pokud se občan rozhodne soudit s firmou, nebo podnikatel s podnikatelem, o co se nejčastěji soudí?

Podle údajů ministerstva spravedlnosti se loni pravomocně vyřídilo přes 170 tisíc obchodních sporů. Nejčastější to byly spory ze smluv o úvěru, které tvořily téměř třetinu celkového čísla. Mezi další časté spory se řadí ty, které se týkají směnek, šeků a jiných cenných papírů a také kupních smluv uzavíraných podle obchodního zákoníku. A dále jde o spory se zaměstnavateli.

U nás, obdobně jako v západní Evropě, již existuje možnost nechat si financovat soudní spor specializovanou firmou. Na jakém principu taková služba funguje?

Společnosti poskytující tyto služby nejprve odborně vyhodnotí šance na úspěšný výsledek u soudu. A pokud šance jsou, berou na sebe finanční závazky spojené se zahájením a vedením soudního sporu a případný neúspěch zůstává jejich rizikem. V okamžiku dosažení výnosu a plnění od protistrany si pak takové firmy nárokují podíl na výnosu, který se pohybuje podle složitosti případu většinou v rozpětí 20 až 40 procent. Klient tak nenese riziko případné prohry a za služby zaplatí jen tehdy, pokud dosáhne svého oprávněného nároku.

Řadu Čechů odrazuje od soudního řízení i to, že se soud může táhnout měsíce i roky a nemusí dopadnout zdárně.

Ano, podle našich průzkumů odrazuje časová náročnost soudního řízení přes 40 procent lidí. Tento argument se nejčastěji objevuje mezi vysokoškolsky vzdělanými, čísla se také výrazně liší s ohledem na bydliště dotazovaných, obětovat svůj čas mají problém především lidé ve velkých městech.

Jaká je dnešní realita, jsou již české soudy svižnější?

Určit průměrnou dobu trvání soudních sporů v České republice není jednoduché. Podle údajů Ministerstva spravedlnosti se kvůli socioekonomickým podmínkám prodlužuje vedení civilních řízení, a to především kvůli insolvenční agendě, tedy takzvaným osobním bankrotům. Ode dne podání žaloby po den nabytí právní moci se tak průměrná lhůta v těchto případech odhaduje na 398 dní. Dobrou zprávou naopak je, že se zkracuje průměrná doba vedení trestních řízení. V roce 2008 činila 226 dní, loni to bylo pouze 179 dní, což nás řadí v Evropské unii na přední příčky. Situace se samozřejmě liší také kraj od kraje, nejdéle řízení trvají na severu Čech a na jihu Moravy.

