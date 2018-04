Češi akciím ještě stále nevěří

Z průzkumu, který v dubnu uskutečnila agentura Mediasearch, vyplývá, že typickým investorem do akcií je v Čechách muž (21 % oproti 8 % žen) střední nebo starší generace, nejčastěji mezi 50 a 59 lety, s vyšším socioekonomickým statusem a středním nebo vysokým vzděláním. Mladé lidi do třiceti let podle všeho investování do akcií příliš nezajímá (pouze 10 %).

Největší zastoupení má podle očekávání hlavní město Praha (bezmála čtvrtina investorů) a z hlediska velikosti obce jednoznačně vedou větší města s počtem obyvatel nad 100 000 obyvatel (23 %), což se ale dalo očekávat. Překvapivě spíše vyznívá druhé nejvyšší zastoupení obcí s počtem obyvatel menším než 1000 (18 %).

Největší oblibě se akcie těší u podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných, o investicích pak rozhoduje většinou hlava rodiny, kde se rýsuje pozoruhodná shoda s rozdělením mezi muže a ženy (21 % ano, 8 % ne).

Dobrou zprávou a příslibem do budoucna jsou až tři čtvrtiny respondentů, kteří jsou ochotni se zabývat myšlenkou investování v budoucnosti. Pouze 9 % však o tom už dnes vážně uvažuje a dalších 33 % by ke svému rozhodnutí potřebovalo další informace.

Podle očekávání je nejoblíbenějším zprostředkovatelem obchodů s akciemi RM-Systém (43 %). Je to dáno jak historickým vývojem, tak zacílením RM-Systému na drobné investory. Zavedení pokynu EasyClick a prodloužení doby obchodování pak postavení RM-Systému mezi obchodníky ještě více upevnilo. Za RM-Systémem pak následují Fio (18 %), brokerjet (15 %) a Patria (7 %). 83 % respondentů využívá služeb pouze jednoho obchodníka s cennými papíry.

Konzervativnost českých investorů se ukázala v otázce změny obchodníka s cennými papíry, když se pouhých 7 % investorů vyjádřilo, že v časovém horizontu 6 měsíců uvažují o změně svého brokera. To může souviset s malou konkurencí na našem trhu, kde malý počet brokerských firem prakticky neumožňuje výraznější konkurenční boj založený na snižování poplatků a zlepšování služeb obchodníků (i když v této oblasti je v poslední době vidět posun k lepšímu). Samotní investoři ale na druhé straně svým pasivním přístupem tuto situaci prakticky dotvářejí.

KUPÓNOVÁ KNÍŽKA

Nejčastějším důvodem (52 %) neobchodování je nedostatek finančních prostředků, což se dalo očekávat, protože mnoho lidí má dnes ještě stále pocit, že k obchodování s akciemi jsou nutné statisíce. Naopak trochu překvapujícím důvodem je nedostatek informací. Dalo by se očekávat, že lidé, kteří mají přístup k internetu, nebudou mít s nedostatkem informací a s jejich vyhledáním velký problém. Rovněž snaha o osvětu je v posledních letech patrná jak ze strany RM-Systému a burzy cenných papírů, tak ze strany samotných obchodníků s cennými papíry. Proto se naskýtá otázka, jestli nedostatek informací není spíše pohodlností a absencí ochoty si informace získat. To, že rizikovost obchodování s akciemi nehraje při neinvestování až tak důležitou roli, je vzhledem k značné konzervativnosti domácích investorů rovněž mírným překvapením.

Daně nechceme

Žádným překvapením naopak není skutečnost, že velká většina ekonomicky aktivních lidí (kolem 77 %) se staví odmítavě k záměru zrušit osvobození od daně z výnosu investic po půl roce držení cenných papírů (tzv. časový test) nebo tuto dobu prodloužit na 3 až 5 let. Největšími odpůrci jsou muži, vysokoškolsky vzdělaní lidé a lidé ve věku nad 45 let. Zbylou čtvrtinu, která podporuje tuto nesmyslnou změnu, pravděpodobně tvoří krátkodobí spekulativní obchodníci.

V každém případě, změna preferencí z dlouhodobého spoření na spekulativní obchodování není tím nejšťastnějším ani nejpravděpodobnějším řešením současné situace. Vyplývá to také z postoje většiny dotazovaných. Většina z nich by totiž buďto omezila své investice, přestala by s investicemi úplně nebo by dokonce přesunuli investice mimo republiku. Jde především o nejaktivnější investory, tj. muže, vysokoškolsky vzdělané lidi a lidi z nejvyšších socioekonomických tříd

Zajímavě vyznívá možnost ovlivnění investorových volebních preferencí, kterou připouští 53 % respondentů. Těch, kteří by omezili, zastavili nebo jinak změnili své chování při zmiňované změně zdanění, je dokonce 63 %.

Celkově u nás podle zmíněného průzkumu investuje do akcií kolem 15-ti % lidí starších 20 let, což je v porovnání s odhady obchodníků s cennými papíry (kolem 20 tisíc lidí) velmi vysoké číslo. Je však potřeba brát v úvahu fakt, že průzkum se týkal lidí s připojením k internetu, k jehož používání se v současnosti hlásí něco nad polovinu obyvatelstva a největší skupinu z nich tvoří právě lidé ve věku pod dvacet let. Průzkumu s názvem Obchodování s cennými papíry v ČR se účastnilo 740 respondentů, průzkumu o podpoře vládního návrhu zdanění investic se účastnilo 1007 respondentů.