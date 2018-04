Češi dávají přednost klasické svatbě, zato cizinci se nebojí experimentovat

Světlana Uldrichová si u nás založila svatební agenturu. Přestala ji bavit manažerská práce, a protože má ráda zábavu a organizační práci, rozhodla se, že svatby jsou pro ni to pravé. Své manažerské schopnosti zde nakonec využívá každý den.

Práce svatebního koordinátora se skládá ze dvou fází. V té první se svatba organizuje, domlouvají se dodavatelé, zajišťuje se místo. Druhou část tvoří samotný den D, při němž musí koordinátor dohlédnout, aby vše proběhlo podle stanoveného plánu, a případně zachránit situaci, pokud se něco pokazí. "Když mě osloví klient, nejprve mi sdělí své požadavky, jak si sňatek představuje. Řada zákazníků má už dopředu poměrně jasnou představu, ale někteří nemají žádnou, od těch se snažím dozvědět alespoň v jakém duchu si svatbu představují.“

Češi jsou podle Světlany Uldrichové zatím spíše konzervativní a volí většinou typické svatební obřady. Výjimkou už však přestávají být i speciální přání jako například svatba v duchu historického filmu.

Jak se pracuje koordinátorce svateb

Svatební koordinátorka Světlana Uldrichová ve svém pracovním dni nemá žádný pevný program. Na dovolenou většinou jezdí v období listopadu až ledna, kdy nejsou většinou žádné svatby. V červnu si bere volno kvůli dětem, i když musí odmítat práci. Ráda relaxuje při cvičení nebo při procházkách v přírodě. Vzdělává se například ve floristice nebo gastronomii. Odborné literatury pro svatební koordinátory není mnoho a nakupuje ji ze zahraničí. Absolvovala také speciální kurz v Británii.

Dvacet pět svateb do roka

Poté začíná pro koordinátorku hlavní práce, kterou je sestavení harmonogramu svatby. Musí dojednat všechny dodavatele, objednat fotografy, zajistit občerstvení, ale například také navrhnout podobu svatebního dortu nebo nevěstina účesu. Poslední slovo však mají ve všech věcech klienti. "Pokud mají zákazníci nějakého koníčka, mohu jej do svatby na jejich přání také zapojit. Například mohou chtít zažít při sňatku let balonem.“

Harmonogram je leckdy rozepsán po jednotlivých minutách. Jeho vytvoření zabere koordinátorovi i přes deset hodin práce, dolaďování detailů se zákazníky pak trvá několik měsíců, proto je dobré koordinátora kontaktovat v dostatečném předstihu. "Nyní pracuji na třinácti svatbách, ale za rok jich připravím maximálně pětadvacet, aby neupadala kvalita. A taky se z toho nemůžu úplně zbláznit,“ usmívá se Světlana Uldrichová.

Samotný svatební den je náročný i pro koordinátora. "Musím být celý den v permanenci, sledovat každou minutu, zda jde vše podle plánu, a být stále připravená změnit program, pokud nám jej třeba překazí počasí. Potom nejsem schopná vstát dva dny z postele,“ směje se Světlana Uldrichová, která potvrzuje, že radši má období příprav na svatbu. Klienti si ji ale někdy pozvou jen na samotnou realizaci obřadu, když si všechny ostatní záležitosti vyřídí sami.

Stává se také, že zařizuje svatby cizincům, pro které je svatba v Česku zajímavou a levnější variantou sňatku v jejich domovině. Ti jsou navíc ochotni dát za svatbu více peněz, a proto si mohou dovolit splnit si i náročnější představy.

Vztah mezi klienty a koordinátorem leckdy přeroste v přátelství, protože spolu tráví dlouhou dobu a probírají osobní záležitosti. "Stalo se mi, že jsem poznala, že s určitým zákazníkem by nám spolupráce nešla od ruky, a svatbu jsem nevzala. Jinak mám na klienty štěstí, po sňatku se vídáme, čímž mám zajištěnou i zpětnou vazbu."