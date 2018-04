Češi jsou přemýšliví a vynalézaví

"Nedokážu si představit pro mě zajímavější firmu než Microsoft, takže jediná možná úvaha, kam dál, směřuje do naší firmy v zahraničí," říká pětatřicetiletý Jiří Devát, který v restauraci pije zelený čaj, mluví klidně a s rozvahou a u svých zaměstnanců oceňuje zvídavost a odvahu zkoušet neověřené věci.



Když přicházejí Češi pracovat do Microsoftu, sní o tom, že jejich kariéra bude pokračovat v cizině?



Češi, Moravané a Slováci nejsou příliš připraveni cestovat kvůli práci. Lpějí na jistotách v osobním životě a nejsou ochotni je riskovat kvůli tomu, aby se víc realizovali v profesionální oblasti. Ale mění se to a čím dál víc lidí opouští naši pobočku směrem zase do Microsoftu, ale ve světě. Nedá se však říct, že by lidé vstupovali do naší firmy už s tím, že to je jejich odrazový můstek do ciziny.



Kolik lidí takhle našlo místo v zahraničí za poslední rok?



Asi pět až sedm.



Jak jsou Češi vnímáni americkým vedením vaší firmy?





Jako lidé, kteří jsou velice přemýšliví, jako vynálezci, objevitelé. Loni jsme tu měli dva týmy z našeho amerického ústředí - zkoumaly možnosti širšího podnikání Microsoftu v České republice. Pro nás bylo vyznamenání už to, že se soustředili na ČR spolu s Indií, Čínou a Irskou republikou. A to, co je zaujalo, je především invence lidí. Ta se nemusí uplatnit jen ve vědě, ale například ve schopnosti netradičně se podívat na oblast obchodu - jak dostat produkt k zákazníkovi, jak s ním komunikovat. Ten přístup Přemka Podlahy, schopnost z už existujících věcí vytvořit nějakou novou hodnotu, to je to, co na nás korporace oceňuje.Určitě o tom s přítelkyní uvažujeme. Na pozici generálního ředitele teď zahajuji pátý rok a cítím, jak kolem mne moji kolegové dorůstají, a vím, že až ustoupím ze svého postu, jim se otevře prostor pro další rozvoj. Ale protože si nedokážu představit pro mě zajímavější firmu než Microsoft, tak jediná možná úvaha je hledat příležitosti v zahraničí v rámci naší firmy.Dnes asi každý pátý zaměstnanec naší firmy je žena a přál bych si, aby jich bylo víc. Ve svém devítičlenném nejužším týmu spolupracovníků mám dvě manažerky a klidně bych přibral další.Myslím, že není dost žen v našem oboru. Je totiž zajímavé, že sice jen každý pátý zaměstnanec u nás je žena, ale pokud se podíváme na manažery, tak tam je podíl žen vyšší. Je to tím, že manažer už není tak svázaný s oborem. Ale na nižší úrovni, kde technické znalosti důležité jsou, se ukazuje, že v oboru ženy chybějí. Snad jim bylo naznačováno, že když půjdou studovat počítače, nejsou dostatečně ženské, nebo samy nenašly odvahu se téhle věci věnovat. Rád bych apeloval na to, aby dívky neváhaly, a pokud k informatice mají blízko, ať se vrhnou do tohoto oboru, neboť je tam pro ně spousta příležitostí.Základní počítačová gramotnost - tedy zapnout počítač, být schopen nastartovat program, pracovat v něm - je poměrně slušná. Nicméně obávám se, že schopnost využívat informační technologie opravdu naplno je relativně nízká v porovnání se skandinávskými zeměmi či Austrálií, které patří ke špičce.Uvedu příklad svého otce-lékaře. Ten informační technologie používá každodenně, používá software k vedení záznamů o pacientech, využívá ho ke komunikaci s pojišťovnami. Ale už si nedokáže představit, že by měl na internetu svou objednávkovou knihu, kde by se pacienti sami objednávali. Na jeho obranu musím říci, že je ročník 1940 a už se asi těžko změní.Ano, vymanit se z tradičních postupů a zkusit něco nového. Přemýšlet kreativně nad tím, jestli nějaké věci bych nemohl dělat s větším efektem, pokud bych si pomohl informačními technologiemi. Například právě vystavit svůj kalendář na internetu je tak jednoduchá věc...Jsem v šoku, když vím o vrcholovém manažerovi z oboru informačních technologií, který si nechává vytisknout e-maily a od své sekretářky podtrhat fixem. Vždyť dnešní technologie to umí taky, asistentka může mít přístup k mé poště a může mi ji třídit elektronicky, spousta mé pošty se navíc třídí automaticky podle pravidel, která jsem si zadal. Takže obraz manažerů je stejný jako obraz celého národa.Snažíme se sice, aby naši lidé rozuměli našemu produktu, ale nejsou to techničtí odborníci. Já tvrdím, že nerozumět našim produktům je menší zlo, než když náš člověk nezná přínosy, které konkrétnímu zákazníkovi mohou informační technologie dát. A i to je pořád ještě menší zlo, než kdyby nerozuměl tomu, co obecně lidé v podnicích potřebují a kde mohou informační technologie využívat. Nedávno k nám například velmi úspěšně přešel člověk, který předtím vedl velkoobchod s hračkami. Nebyl z oboru, ale velmi dobře rozuměl potřebám lidí v podnicích a ty technické znalosti si rychle doplnil.Jiří Devát byl loni vyhlášen Osobností české informatiky a zároveň označen za nejvýraznější osobnost hospodářství ČR. Je svobodný, bezdětný, má rád hudbu, cestování, sporty, zejména pak jízdu na horském kole a potápění, a zajímá ho vedle technických novinek také rallye.