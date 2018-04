Češi jsou šikovní a vynalézaví

Společnosti, která chce nabídnout 3000 pracovních míst, se však zatím nedostávají tolik potřební zaměstnanci. Pracovníky hledá třeba i na druhém konci republiky - v prosinci proběhly náborové dny na Ostravsku. "Máme mnoho zaměstnanců, kteří k nám přišli ze vzdálených měst, kde je nouze o práci. Takoví patří obvykle mezi nejlepší zaměstnance," říká Jean-Pierre Chantossel, viceprezident TPCA.



* Stále přijímáte nové zaměstnance na dělnické profese a sháníte je i mimo Kolín a okolí. Co jim nabízíte, aby se nechali přilákat?



Nabízíme množství benefitů a program podpory bydlení. Ale tím největším lákadlem je práce jako taková: možnost naučit se nové dovednosti, zvýšit si kvalifikaci, mít stálé a dobře placené zaměstnání v prestižní oblasti automobilového průmyslu a mít motivující a zajímavou náplň práce.

* A zatím se to daří? Co vlastně zájemcům o práci ve vaší automobilce nabízíte?



Ano, daří. Máme přes 1500 zaměstnanců a dalších 500 podepsaných pracovních smluv. Od konce loňského roku nabíráme zaměstnance na březen a duben, takže jsme v mírném předstihu oproti původnímu plánu.



* Víte o tom, že Češi jsou spíše konzervativní a že nejsou zvyklí se za prací stěhovat?



Ano, to víme. Na druhou stranu si musí každý uvědomit, že není možné sedět doma a čekat, až práci někdo přinese na stříbrném podnose. Máme už mnoho zaměstnanců, kteří se rozhodli vzít svůj osud do vlastních rukou a přišli k nám do Kolína i za cenu přestěhování se z Mostecka nebo Ostravska. Takoví jsou většinou ti nejlepší zaměstnanci.



* Vaše automobilka začala pořádat nábory pracovníků i ve vzdálených krajích - třeba v severních Čechách a na Ostravsku. S jakým jste se setkali zájmem?



Zejména na Ostravsku byl zájem opravdu velký. Konstatovali jsme, že v tomto regionu je opravdu těžké najít dobrou práci, a přitom je tam tolik šikovných lidí.



* Jak v TPCA motivujete zaměstnance, aby pracovali na sto procent?



Benefity a odměny jsou jedna věc, ale vůle pracovat musí vycházet přímo ze zaměstnance. Proto se už u přijímacích pohovorů snažíme odhadnout, jak zapadne do týmu, jak bude ke své práci přistupovat a zda ji bude chtít dělat na sto procent.



* Prý každý dělník může ve výrobě přijít s nějakým zlepšením - dokonce je k tomu povzbuzujete. To je japonský způsob řízení?



Téměř každá firma říká, že se snaží zlepšovat, ale otázkou je, zda to opravdu umí. V TPCA se snažíme ke zlepšování přistupovat systematicky, nejen na úrovni zaměstnance, ale i celé firmy. Výrobní systém Toyota je v tomto opravdu vyspělý, ale není to nic, co bych z PSA Peugeot Citroën neznal.



* Ve vaší továrně pracují Češi, Japonci a Francouzi. Když to přeženu, nehrozí babylonské zmatení jazyků? Nemůže to přinést komplikace?



Určitě je to těžší, než kdybychom všichni mluvili jedním jazykem, ale v moderním globalizovaném světě budou multikulturní firmy vznikat stále častěji a není možné se tomu vyhýbat. Náš recept je otevřená a důkladná vzájemná komunikace a respekt k druhým.



* Zkuste popsat, v čem se od sebe Češi, Japonci a Francouzi liší. Myslím co se týká práce.



Víte, byznys je jenom jeden, a proto se Češi, Japonci ani Francouzi v zásadních věcech nijak neliší. Máme v něčem trochu odlišný přístup, ale jdeme za stejným cílem, což je prosperující závod, který bude vyrábět kvalitní auta. Takto to všichni cítíme, a to je nejdůležitější.



* Čemu se mohou podle vás tyto tři národy od sebe navzájem naučit?



Každý den se vzájemně učíme něčemu novému. Pokusím se uvést hlavní charakteristiky: od Japonců se můžeme učit systematičnosti, Češi jsou velmi šikovní a vynalézaví a my Francouzi zase kreativní.



* Projevuje se nějak výrazně v TPCA japonská kultura, která je trochu odlišná od té naší evropské?



Ani bych neřekl. Jsme výrobní závod, který se řídí svou logikou, a ne kulturní institut. Nezapomínejte, že i když TPCA je společný podnik zahraničních automobilek, tak jsme česká firma, s naprostou většinou českých zaměstnanců, a tedy i českou kulturou.



* Máte nějakou podnikovou filozofii pro vztah podřízených a nadřízených?



Pilíře naší filozofie jsou týmová práce a vzájemný respekt. Můžeme být úspěšní, jenom pokud budeme mít stále na paměti náš společný cíl, kterým je prosperující podnik a uspokojení zákazníka. Toho dosáhneme jenom tehdy, když budeme všichni společně táhnout za jeden provaz.



* Jaký vy jste vlastně šéf? Přísný? Kamarádský? Nebo snad autoritativní?



To by měli asi posoudit jiní... snažím se volit takový přístup, jaký momentální situace vyžaduje. Celkově mám s kolegy velmi dobré a přátelské vztahy.