Češi jsou v práci spokojeni i přes malé mzdy

Zajímavý je rozdíl mezi platovou a celkovou spokojeností. „Výsledky průzkumu ukázaly, že zaměstnanci neposuzují svoji spokojenost jen podle výše platu, ale záleží jim i na pracovním prostředí, mezilidských vztazích, náplni práce nebo na rovnováze mezi prací a soukromím,“ vysvětluje rozdíl mezi platovou nespokojeností a pracovní spokojeností Roland Morizet, generální ředitel české pobočky Accor Services.

Loajální zaměstnanci

V Česku je rekordní počet volných pracovních míst, úřady práce jich hlásí 144 tisíc, nezaměstnanost klesla k šesti procentům. Čeští zaměstnanci jsou však většinou loajální. O odchodu ze zaměstnání neuvažuje 62 procent dotázaných, tedy stejně kolik uvedlo, že je práce uspokojuje. Vyhraněné: „Ne, nikdy o změně práce neuvažuji,“ uvedlo 13 procent lidí. O změně práce naopak uvažuje 38 procent dotázaných, což je hned po Belgii druhé nejnižší číslo. Práci by ráda vyměnila skoro polovina zaměstnanců na Slovensku, a dokonce 51 procent Rumunů.

Nespokojenost s benefity

S benefity, tedy zaměstnaneckými výhodami, je spokojena jen třetina Čechů. Nejčastěji by v práci uvítali školení a vzdělávací kurzy. Radost by jim udělalo i penzijní připojištění či příspěvky na dovolenou. Nejvíce lidí (43 procent) si na svém zaměstnání cení především jistoty a zabezpečení. U 20 procent překvapivě převážila rutina, u sedmi procent hrdost. Za potěšením chodí do práce 14 procent Čechů a za stresem devět procent.

S jakým pocitem se Čechům nejvíce spojuje zaměstnání?

Zabezpečení 43 %

Hrdost 7 %

Nevím 7 %

Potěšení 14 %

Stres 9 %

Rutina 20 %

Zdroj: Studie Barometr, Accor Services