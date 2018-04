Češi jsou ve stavebním spoření na špici

Stavební spořitelna roku 2006 1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 2. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 3. Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Světové prvenství si drží Německo s 25 miliony uzavřených smluv. Německo a Rakousko patří mezi země s tradicí ve stavebním spoření. Rakušané, kteří skončili třetí, uzavřeli dosud 5,2 milionu smluv o stavebním spoření. Následuje Slovensko s 1,4 milionu smluv a Maďarsko s milionem smluv.

Česko patří vedle Německa k zemím s největším počtem stavebních spořitelen na trhu. V Německu působí 11 stavebních spořitelen, v České republice šest a v Rakousku pět.

Podpora bydlení pomocí stavebního spoření však již není pouze záležitostí Evropy. Podle údajů asociace stavebních spořitelen se od roku 2004 rozvíjí stavební spoření i v Číně, i když pouze v jednom kantonu. Spoření začíná rovněž fungovat v Kazachstánu a dva roky je dostupné i Rumunům.

Tuzemské stavební spořitelny poskytly za tři čtvrtletí letošního roku úvěry na bydlení za 39 miliard korun, to je o pětinu více než ve stejném období vloni. Od ledna do září spořitelny uzavřely téměř 560 tisíc nových smluv. Loni to bylo o 35 tisíc smluv méně.

Největší firma na trhu, Českomoravská stavební spořitelna, půjčila o desetinu více peněz. Daří se i ostatním spořitelnám, ty po celý rok zaznamenávají dvouciferné meziroční nárůsty objemu nových úvěrů.