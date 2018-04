Češi mění zvyklosti ve způsobu dopravy do zaměstnání

Podle aktuálního průzkumu společnosti KPMG Česká republika se 40 procent Čechů dopravuje do práce autem a tento způsob dopravy se tak dostal na první příčku.

Automobil volí překvapivě lidé napříč všemi vzdělanostními a příjmovými skupinami. Výrazně více ale jezdí autem do práce muži (50 procent) než ženy (29 procent).

Průzkum: Jak se nejčastěji dopravujete do zaměstnání? Autem (39,67 %)

MHD (22 %)

Meziměstskou dopravou, vlakem apod. (13,33 %)

Pěšky (11,33 %)

Na kole (6,33 %)

Kombinace některé z variant (6,33 %)

Jinak (1 %) Zdroj: KPMG ČR

Hromadnou dopravu, městskou či meziměstskou podle aktuální sondy využívá k cestě do zaměstnání 35 procent osob, zhruba 11 procent lidí chodí pěšky a šest procent Čechů jezdí do práce na kole.

"Lidé dnes za prací dojíždějí na mnohem delší vzdálenosti než dříve. A často z míst nebo do míst, která jsou hromadnou dopravou jen obtížně dostupná. Proto je používání automobilu v mnoha případech pochopitelné. Zejména městské aglomerace však dnes mají mnohem větší potenciál pro dojíždění na kolech. Tématem číslo jedna by pro odbory dopravy jednotlivých měst mělo být budování a rozvoj kvalitní cyklistické infrastruktury, která by zvýšila bezpečnost na silnicích a podpořila využívání kola jako dopravního prostředku," komentuje výsledky průzkumu Otakar Hora z KPMG Česká republika.

A jak vysokou částku musí Češi za dopravu do práce měsíčně vydat? Zhruba třetina lidí uvedla, že dojíždění do zaměstnání je vyjde měsíčně na více než jeden tisíc korun, celkem 52 procent Čechů uvádí měsíční výdaj do jednoho tisíce a méně než 500 korun investuje do dopravy 28 procent lidí. "V posledních dvou letech musel z finančních důvodů změnit typ dopravního prostředku, kterým cestuje do zaměstnání, každý pátý Čech," konstatuje Otakar Hora.

Jak dlouho cestujete do práce? celkem hlasů: 16466