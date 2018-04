Čím dál víc kupujeme zboží z druhé ruky a nestydíme se za to

Podle 58 procent lidí jde o zajímavý způsob, jak si pořídit více věcí. Ukázal to průzkum, který provedla agentura STEM/MARK pro společnost Cetelem.

Není to podřadné, pro čtvrtinu lidí dokonce nutnost

Nakupování zboží z druhé ruky navíc vnímá stále méně z nás jako něco podřadného. V současné době by se za to, že kupuje opotřebené zboží, styděla jen pětina Čechů. Ještě před čtyřmi lety to byla podle průzkumu Barometr Cetelem 2010 čtvrtina lidí.

Nepřehlédněte Oblečení z druhé ruky můžete prodávat i nakupovat také na 11. Jarmarku OnaDnes.cz, který se koná 24.5. 2014 v Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti v Praze.

Že je pro ně nakupování použitého zboží vlastně nutností, přiznalo 25 procent lidí, stejně jako v roce 2010. Podíl těch, kteří v koupi opotřebeného zboží spatřují výhody a nikoli nutnost, narostl však zhruba o čtvrtinu.

Kromě výhod vidí Češi v nakupování opotřebeného zboží také určitá rizika, zejména když nakupují přes internet, tedy bez možnosti fyzické kontroly. Více než dvě třetiny lidí se obávají horší kvality a funkčnosti, než která je jim slibována.

Nejčastěji kupujeme oblečení, více než dříve auta

Přesto platí, že lidé nakupují opotřebené zboží stále častěji, a zdaleka přitom nejde jen o oblečení. Zatímco před čtyřmi lety koupilo oblečení z druhé ruky více než jednou 30 procent Čechů, v současné době je to 55 procent.

S nákupem ojetého vozidla mají zkušenost tři čtvrtiny lidí. Vícekrát si ojetý vůz pořídilo 41 procent z nás. Ve srovnání se situací před čtyřmi lety jde o nárůst o 28 procent. A více než dříve kupujeme také opotřebený nábytek, elektroniku a počítače, domácí spotřebiče, sportovní vybavení či například potřeby pro kutily.

A nakupovat "bazarově" se chystáme v budoucnu ještě víc. Například pouze devět procent z nás si je v tuto chvíli jisto, že nikdy nekoupí ojeté vozidlo. Oblečení z druhé ruky odmítá v příštích letech nakupovat 24 procent Čechů. Stejně jako nyní jsou lidé i do budoucna nejméně ochotni pořizovat si použité domácí spotřebiče. Jejich koupi by více zvažovala čtvrtina lidí, naopak 35 procent ji kategoricky odmítá.

Sháníte dětskou výbavičku? Levné zboží (nejen) pro děti najdete v dětském bazaru na eMimino.cz

Chceme více i prodávat

Kromě nakupování však Češi uvažují také o tom, že budou použité zboží více prodávat. Podíl těch, kteří tuto možnost nevylučují, je podle průzkumu zhruba o třetinu vyšší než podíl těch, kteří již použité zboží prodávají.

Už nyní se přitom snaží opotřebené zboží zpeněžit znatelně více lidí než před čtyřmi lety. O 23 procent narostla například skupina těch, kteří jednou či vícekrát prodali obnošené oblečení. Do budoucna plánuje prodávat použité oděvy 45 procent lidí, dalších 26 procent tuto možnost nezavrhuje. Záměr zpeněžit obnošené oblečení po dětech, kočárky a další dětské vybavení má polovina dotázaných, kategoricky to přitom odmítá 30 procent. Nejvíce chceme prodávat ojetá vozidla. Přiznává se k tomu 63 procent z nás.

Nakupujete rádi v bazarech, second handech a na webech s použitým zbožím? celkem hlasů: 943