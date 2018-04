Češi preferují flexibilní úvazky, kvóty pro ženy se jim nelíbí

Kvóty ve světě V roce 2003 zavedlo Norsko jako první země 40procentní kvóty na počet žen ve vedení podniků, takže mezi deseti manažery musí být alespoň čtyři ženy. Stejné opatření později přijaly i další státy: Island by měl 40procentní kvóty dosáhnout do roku 2013, Španělsko do roku 2015, Francie do roku 2017.

Bývalý ministr obchodu Velké Británie, lord Davies nyní prohlásil, že by byl rád, aby se do roku 2013 alespoň třetina představenstev 350 největších firem obchodovatelných na londýnské burze naplnila ženami.

Problém se řeší i v Německu. Spolková ministryně pro rodinu Kristina Schröderová pohrozila největším firmám, že pokud nevezmou více žen do vedení dobrovolně, nařídí jim to zákonem. Mezi stovkou největších německých podniků je podíl žen ve vedení jen 2,2 procenta.

V Austrálii musí být ve vedení firem alespoň 20 procent žen.