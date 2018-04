Češi přestanou tápat ve financích, budou se o nich učit už na základní škole

Vzdělávat se ve finanční oblasti budou už děti na prvním stupni základní školy

Už v příštím školním roce se mohou první žáci základních a studenti středních škol setkat s novinkou – finančním vzděláváním. Počítá s tím Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiál vypracovaný mezireszortní pracovní skupinou na základě usnesení vlády z roku 2005.

Garantem této tzv. počáteční fáze finančního vzdělávání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). "Témata finanční gramotnosti jsou zařazována v celém průběhu základního i středního vzdělávání. Konkrétní rozsah stanoví škola ve svém školním vzdělávacím programu," uvedl pro iDNES.cz Petr Bubla z odboru vnějších vztahů MŠMT.

Pro děti však, oproti očekávání, není připravován samostatný předmět. Školy totiž pravděpodobně zařadí potřebná témata do předmětů stávajících. Nicméně i možnost vytvořit samostatný předmět existuje, záleží jen na rozhodnutí konkrétní školy.

Co konkrétně na žáky a studenty čeká

Pro finanční vzdělávání žáků základních a studenty středních škol je již stanoven rozsah problematiky, s níž se budou muset během svého studia na škole seznámit. Jiné nároky pochopitelně budou kladeny na žáka prvního či druhého stupně základní školy a jiné na studenta střední školy. Maturant by však už měl znát to, co ideálně každý dospělý.

Učivo bude rozděleno do tří bloků pro žáky základních škol, a to na peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty. Studenti středních škol navíc budou muset zvládnout blok zabývající se právy spotřebitele.





STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI:

Snaha zvýšit finanční gramotnost občanů ovšem není ve světě ojedinělá. Podobné projekty, jejichž cílem je mnohdy také zavedení finančního vzdělávání do systému vzdělávání školního, probíhají například v Irsku, Velké Británii či Polsku.

Češi svoji finanční gramotnost hodnotí "dobře"

V loňském roce zadalo Ministerstvo financí ČR zpracování průzkumu na téma finanční vzdělávání. Ten odhalil, že Češi svoji finanční gramotnost nejčastěji hodnotí dobře, na stupnici od 1 do 5 tedy známkou 3. Lépe se hodnotí jen lidé s vyšším vzděláním, vyššími příjmy a soukromí podnikatelé.

Definice finanční gramotnosti



Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.



Definice finanční gramotnosti je strukturovaná a jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Zdroj: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách – společný dokument MF, MPO a MŠMT (aktualizovaná verze prosinec 2007)

Přesto necelá třetina populace přiznává, že právě úroveň znalostí jí brání ve využívání finančních produktů (nejčastěji investičních, úvěrových i spořicích).

Znalost pojmů, vzdělávání a získávání nových informací z finanční oblasti považuje za důležité většina obyvatel. Převážná část z nich se rovněž shoduje na potřebě vzdělávat se v oblasti tvorby rodinného rozpočtu, investic a úvěrů, a to napříč celým věkovým spektrem.