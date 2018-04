Češi se dočkají platebních karet na klíčích

Obě značky chtějí do Čech přivést miniaturní karty, které se například vejdou jako přívěsek na klíče a mají přimět lidi k větší útratě přímo v obchodě. Nedají se totiž vsunout do bankomatu. Staly se trendem v USA, kde jsou používány jako doplňkové karty.

Návrháři nových karet dostali velký prostor také u takzvaných předplacených karet, které lze nabít libovolnou sumou peněz a pak je věnovat jako dárek. Kartu pak smí používat ten, kdo ji podepíše, ale opět pouze v obchodech - karta nemá PIN a bankomat ji rovněž nespolkne kvůli atypickým tvarům.

Visa chce začít nabízet také karty, na které si držitel může nechat zobrazit jakoukoliv fotografii. Na platební kartě pak můžete mít fotku svého partnera, rodiny, domácího mazlíčka či oblíbeného místa. Další novinkou z hlediska designu jsou průhledné karty - k výrobě se používá poloprůhledný plast (viz fotogalerie).

MasterCard chce do Česka přivést jinou designovou novinku, a to kartu se zaobleným rohem, prodávané pod názvem MC2 (MasterCard Square). Dále se, podobně jako Visa, zmínila o svých bezkontaktních platebních kartách.

Hledáte informace o platebních kartách? Navštivte naši speciální sekci.

Asociace Visa představila i karty s novými funkcemi - novinkou budoucích inovací mají být takzvané PowerCards. Tyto karty mají miniaturní baterii, elektrický obvod a spínač; mohou fungovat jako zdroj pro světlo, zvuk nebo LCD displej. Svítící karta "LighCard" bude k dispozici v průběhu roku 2004. Poskytne možnost umístit svělo (tedy jakousi malou baterku) v různých částech karty, dále bude možné vybírat z několika barev světel. Koncem tohoto roku hodlá asociace představit "SoundCard" - kartu, která vám po stisknutí spínače začne hrát melodii, která je uložena v paměti. Může tedy sloužit jako dárková karta s vlastní gratulací. Visa dále slibuje do dvou let (2005) vyvinout čipovou kartu s integrovaným LCD displejem, na které se po stisknutí tlačítka na displeji objeví informace o transakci (nebo posledních transakcích), zůstatku apod.

Všechny tyto novinky jsou nebo budou asociacemi připraveny, záleží ovšem na bankách, zda budou mít o dané produkty zájem. O předplacené karty se zajímá podle sdělení asociací několik českých bank a k jejich zavedení by mohlo dojít do konce tohoto roku. Odborníci se ovšem shodují, že konkurenční boj v ČR ještě nedospěl do stádia, kdy by se banky o klienta přetahovaly netradičním designem karet. Situace by se měla změnit s rostoucí penetrací platebních karet v ČR.