Placení kartou po internetu je hračka. Rady pro bezpečné platby

Bojíte se, že si při výběru nevzpomenete nebo popletete PIN kód a bankomat vám kartu sebere? Dříve to bylo běžné. Ale...

Dávejte si pozor, kde vybíráte peníze. Když zvolíte "špatný" bankomat, zaplatíte navíc stovky až tisíce korun. A to je...

Přijde vám dárek od příbuzného a celníci po vás chtějí peníze. Přestože by se to mohlo zdát jako nesmysl, musíte i za...

Jak platit na síti bezpečně. Výhody a nevýhody sedmi druhů plateb

Jsme prý národem dobírkářů. Mnohé průzkumy však ukazují, že je to spíš z obavy z podvodu, než že by to byla svobodná...