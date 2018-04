Češi tvrdí, že milují práci

Občas do sebe nechá v práci mlátit. Nejednou se vrací domů se šrámy a modřinami. Přesto tvrdí, že je pro něho jeho zaměstnání vším. Bezmála dva metry vysoký kaskadér Miroslav Navrátil si svou prací totiž plní dětský sen.



Riziko, dobrodružství, cestování. Možnost vyzkoušet spoustu nových věcí, poznat lidi od filmu. Rozhodování o sobě samém. To vše se kaskadéru Miroslavu Navrátilovi na jeho povolání líbí. Zahrál si římského válečníka v britském filmu Král Artuš, mihl se ve filmech Van Helsing, Gangy New Yorku, Hartova válka, Gladiátor a v mnohých dalších. Pohybuje se spíš v zahraničí, ale v tuzemsku jej znají z reklamy na sýr Pribina, kde v roli obra závistivě hledí na svačinku o mnoho drobnějšího kamaráda.



H nací motor: práce

"Opravdové zapálení pro práci se pozná podle toho, že jí člověk dokáže obětovat úplně všechno. Je třeba schopný se rozejít i s rodinou," říká kaskadér Miroslav Navrátil. Ví, o čem mluví. Je podruhé ženatý. Jeho práce je časově, fyzicky i psychicky velmi náročná. Musí na sobě stále tvrdě pracovat, konkurence je velká. Ale nelituje. Vybral si činnost, která ho prostě baví. "Seberealizace, alespoň částečná, je pro spokojenost s prací velmi důležitá. Peníze, lidé kolem a podobně, to jsou ve většině případů jen podpůrné prostředky," říká psycholog práce Vladimír Täubner. Ne každý se však realizuje právě v zaměstnání. Svou nespokojenost s prací by však člověk neměl dávat příliš najevo. Stěžovatelům nikdo nenaslouchá věčně, navíc se jejich litanie mohou donést až šéfovi a z toho bývají jen nepříjemnosti.



M uži jsou spokojenější než ženy



Muži jsou podle průzkumu agentury SC&C pro svou práci zapálení o něco více než ženy. "Mohou si to dovolit. Ženy častěji než jejich silnější protějšky obětují kariéru kvůli rodině. Starosti o domácnost a péče o rodinu je nutí volit práci, která jim sice toto umožní, ale nijak zvlášť je nebaví," myslí si Michaela Marksová-Tominová, která se zabývá rovnými příležitostmi pro muže i ženy. "Roli tu může hrát i diskriminace žen. Aby nějakou práci vůbec měly, zvolí tu, která se nabízí, bez ohledu na vlastní spokojenost." Bez rozdělování na muže či ženy, práce baví 73 procent české populace. Čtvrtinu z ní dokonce velmi - tvrdí průzkum SC&C. Nejspokojenější jsou vysokoškoláci a lidé s měsíčním příjmem od 18 tisíc korun výše. Nadřízení (více než polovina) s pěti a více podřízenými si stěžují také jen minimálně. Naopak pro každého dvanáctého Čecha je práce spíš utrpením a nepříjemností. Týká se to zvláště lidí se základním vzděláním, kteří vydělávají měsíčně nejvýše šest tisíc korun.



P eníze o spokojenosti také rozhodují:

Práce mě baví Příjem (Kč) 59,60% do 6000 66,90% 6001-12000 75,00% 12 001-18 000 95,40% 18 001-24 000 86,20% 24 001-30 000



Zdroj: SC&C