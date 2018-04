Češi tvrdí, že umějí s počítačem. Testy však ukazují něco jiného

Sedím u počítače ve školicím středisku a za chvilku mi končí praktický i teoretický test počítačové gramotnosti na zpracování textu. Postupně mám odpovědět na řadu otázek.

Jak jen udělat rámeček o velikosti 1,5 bodu na zadaný text? Netuším. Rychle na další otázku, čas běží. Co je to posuvník? Mám na výběr: a, b, c. To je jasné - b. A teď ještě zjistit, kolik místa na disku zabírá označená složka...

Myslela jsem si, že jsem na tom lépe. Pár otázek mě zaskočilo. A zřejmě nejenom mě. Dvě mladé dívky to po pár minutách snažení vzdaly. Testy si v rámci Týdnů vzdělávání dospělých mohly vyzkoušet zdarma.

V mezinárodním porovnání jsme až na 37. místě

Mnoho lidí si myslí, že jejich schopnosti spojené s používáním počítače jsou na dobré úrovni a že je nic nemůže překvapit. Někteří z nich využívají internet, komunikují elektronickou poštou a pohybují se na sociálních sítích. Někdo si dokonce tvoří webové stránky a upravuje fotografie.

"Takových Čechů je poměrně dost, nicméně jejich počítačové znalosti jsou ve většině případů úzce zaměřené jen na oblíbenou oblast. S požadavky trhu práce to má pramálo společného," říká mi po skončení testu Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL pro ČR.

Je z České společnosti pro kybernetiku a informatiku, která chce právě nabídkou cvičného testování upozornit na nutnost zvyšování počítačových znalostí. Česká republika je v mezinárodním srovnání totiž až na 37. místě. Podle Jiřího Chábery by měl každý, kdo si do životopisu napíše: "Ovládám práci na počítači", umět bez problémů obsluhovat počítač a operační systém, pracovat s textem, elektronicky komunikovat a samozřejmě surfovat na internetu.

Když je to zdarma, zájem je velký

Týdny vzdělávání dospělých trvají do poloviny listopadu. Schopnost ovládat počítač si přišly otestovat stovky lidí po celé republice. V příštím roce se akce bude zřejmě opakovat, zájem je velký.

Lidé si na stránkách ECDL najdou školicí střediska, která testování zdarma nabízejí, a domluví si termín. "Zajímají mě počítačové aplikace. Dodnes jsem nebyl schopen objektivně určit svoji znalost, a proto jsem tady. Viděl jsem nabídku na veletrhu pracovních příležitostí Profesia Days a využil jsem ji. Je to dobrá věc," říká Pavel Novotný z Prahy.

Musíte mít 15 bodů z 20

Získat certifikát ECDL, a tedy osvědčení, že jste počítačově gramotní, není úplně jednoduchá věc. Je nutné úspěšně složit zkoušku celkem ze sedmi modulů. Zvládnout musíte na jedničku 15 z dvaceti otázek každé části v časovém limitu 30 minut.

Moduly jsou rozděleny na zpracování textu, práci s internetem a komunikaci, základní pojmy v informačních technologiích, používání počítače, tabulkový procesor, použití databází a prezentace.

Za každý testovaný modul zaplatí zájemce 300 korun. Koupit si musí ještě jakýsi index, kam mu školitelé úspěšně zvládnuté testy zapisují. Ten vyjde asi na 500 korun. Celkem certifikát stojí víc než 2 500 korun.

Snaha dál se vzdělávat pomáhá na trhu práce

Mezinárodně uznávaný certifikát může zlepšit postavení člověka na trhu práce. Podobně jako jiná osvědčení. Zaměstnavatelé vidí, že si dobrovolně zvyšuje svou kvalifikaci a že se snaží na sobě pracovat.

"Vzdělávání dospělých zvyšuje nejenom konkurenci pracovníků, ale i podniků a jednotlivých států. Bohužel v tuzemsku na tom nejsme zatím moc dobře - vzdělává se 7,5 procenta lidí v produktivním věku. V severských zemích je to 20 procent," říká Tomáš Langer, viceprezident Asociace institucí vzdělávání dospělých a člen Národní rady pro kvalifikace.

Cílem České společnosti pro kybernetiku je, aby zaměstnavatelé jednoho dne považovali certifikát za něco jako maturitu v oblasti IT. Zatím si ale řada firem uchazeče o práci prověřuje sama. Ve státní správě na něj už pomalu slyší.

"Stávající i nově příchozí pracovníci musí zvládat práci na počítači, bez toho bychom je nemohli zaměstnat," říká Robert Runták, ředitel přerovského Exekutorského úřadu Tomáše Vrány. Jakékoliv reference nebo certifikáty potvrzující znalost práce s počítačem Robert Runták vítá a jejich předložení podle něj podstatně zjednodušuje přijetí pracovníka na volné místo.

Studenti na počítači "válí"

Nejlépe to s počítačem umějí vysokoškoláci - mají pokročilejší znalosti v práci s informačními technologiemi. Čerství středoškoláci, ačkoliv na počítači tráví mnoho času, zas tak zdatní nejsou.

"Z výsledků ECDL testů vyplývá, že běžný středoškolák se dobře orientuje na internetu, bez větších obtíží komunikuje elektronickou poštou, umí si poradit s přípravou jednoduchého textového dokumentu i prezentace, hůř už je na tom s tabulkovým procesorem pro řešení jednoduchých úloh nebo s databázemi," říká Jiří Chábera.

Podle něj je v současnosti v Česku 120 středních škol, které testování a certifikáty svým studentům nabízejí, v Rakousku jich je 1 200. "Snaží se studenty neformálně připravovat na budoucí profesní kariéru," dodává Jiří Chábera.

Jednou ze škol, která testování nabízí, je Gymnázium Postupická v Praze. "Nechceme naše žáky učit jen teorii. Klademe důraz na využití teoretických znalostí v praxi. Počítače bude při své práci používat každý bez ohledu na budoucí profesi," říká ředitel školy Josef Tomek.