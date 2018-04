Češi utratí za vánoční nákupy na internetu až 18 miliard korun

Zatímco v loňském roce utržily e-shopy v předvánočním období přibližně 15 miliard korun, letos by to mělo být až o tři miliardy více a částka by měla podle prognózy, kterou představil David Antić z portálu BerZbozi.cz a Asociace portálů hromadného nakupování, v dalších letech ještě narůstat.

"Celkové roční tržby e-shopů byly loni téměř 38 miliard korun, z toho 15 miliard připadlo na vánoční nákupy uskutečněné za říjen až prosinec. Letos očekáváme, že lidé utratí před Vánoci 17 až 18 miliard korun. V roce 2014 pak předpokládáme, že dojde k prolomení hranice celkových ročních tržeb ve výši 50 miliard, z čehož přes 20 miliard budou tvořit vánoční obraty," uvádí Antić.

"Překvapivé zjištění je, že na českých internetových serverech nakupuje 70 procent lidí všech věkových kategorií, a to i senioři. Zahraniční internetové portály využívají především mladší věkové kategorie, ale starší generace za nimi rozhodně nezaostávají. Větší rozdíl vidíme jen mezi pohlavími, kde jednoznačně vedou muži," doplňuje Aleš Pospíšil z Poštovní spořitelny.

Povede zase móda a elektronika

Obchodníci očekávají, že předvánoční nákupy Čechů na internetu nebudou vybočovat z celoročního trendu. "Rok 2012 ovládla na českém internetu jednoznačně móda. Nejprodávanější je tak především oblečení, obuv a módní doplňky. Čeští zákazníci dále často nakupují knihy, bílou techniku, počítače, televizory, telefony, tablety a parfémy," říká David Antić.

Změnou oproti předchozím rokům však bude přesun zákazníků na slevové servery, které obvykle nabízejí zboží se slevou v rozmezí 40 až 90 procent.

"Kvůli nepříliš optimistické hospodářské situaci lidé hledají způsoby, jak ušetřit a nezatížit rodinný rozpočet. Tržby největších slevových portálů proto stále rostou," doplňuje Michal Hardyn ze slevového srovnávače TopSleva.cz.

Podle dat slevového vyhledávače Skrz.cz by se jen v prosinci měly prodat vouchery za 400 milionů korun, což je 45procentní nárůst oproti prosinci 2011. "Vloni byla průměrná cena předvánoční objednávky okolo 600 korun, letos očekáváme cenu okolo 800 korun," uvádí ředitel vyhledávače Petr Kováčik.

V průměru utratí Češi pět tisíc korun

V nedávném průzkumu Ery se ale lidé vyjádřili střízlivěji. Podle něj utratí české domácnosti za letošní dárky v průměru kolem pěti tisíc korun, průměrná cena dárku by pak měla být necelých devět stovek. Že hodlají Češi o letošních Vánocích šetřit, naznačuje i průzkum společnosti Cetelem.

Muži nejčastěji utrácejí za dárky pro své partnerky, kterým neváhají jednorázově koupit i dražší kousek. Ženy kromě svých protějšků nejčastěji obdarovávají drahými dárky své děti. Nejdražší dárky pod stromečkem jsou elektronické přístroje, oděvy, šperky a kosmetika.

To, že stále roste obliba nakupování na internetu, dokládají i informace ze srovnávače cen Heuréka.cz. A neroste jen četnost, ale mění se i chování nakupujících.

"Zákazníci se na internetu naučili nakupovat i zboží nižší hodnoty, které dříve nakupovali prakticky pouze v kamenných obchodech. V roce 2010 byla průměrná výše objednávky přes tři tisíce, nyní je

1 962 korun. Frekvence nákupů na internetu se tak zvýšila, což dokládá i nárůst počtu realizovaných objednávek. V tomto roce odhadujeme, že bude uskutečněno 26,1 milionu objednávek," uvádí Kamil Demuth z nákupního rádce Heureka.cz.

Největší nápor nákupů na internetu přichází podle Davida Antiće během prvních dvou adventních týdnů. "V tomto období zachvátí nejvíce zákazníků nákupní horečka. Třetí advent už je o něco slabší. Hlavním důvodem je strach, že zboží nestačí obdarovaným dorazit pod stromeček," uzavírá Antić.