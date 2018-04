Češi už investovali do fondů přes 150 miliard

V polovině roku už bylo v podílových fondech bezmála 152 miliard korun. Proti loňsku touto dobou je to skok o 45 miliard.

"Podařilo se překonat další magickou hranici sto padesáti miliard. Vývoj za poslední rok je famózní," říká Martin Fuchs za Asociaci pro kapitálový trh.

Drtivá většina úspor, nyní asi 1,4 bilionu korun, stále zůstává v bankách. Pád úrokových sazeb, který centrální banka ještě popohnala minulý týden, však činí z takto uložených peněz "mrtvé peníze". Na termínovaných účtech leží například šest set milionů korun, které v průměru přinášejí méně než procento čistého výnosu.

Z koláče všech úspor se tak stále víc daří ukousnout investičním společnostem a jejich fondům. Loni se byli Češi v dynamice přílivu peněz do fondů první v Evropě. Podílové listy má víc než jeden a půl milionu Čechů. Nyní už se majetek ve fondech v souhrnu začíná blížit tomu, kolik Češi svěřili stavebním spořitelnám. Tam je podle nejnovějších údajů zhruba 188 miliard korun.

JAK ČEŠI SVĚŘUJÍ PENÍZE PODÍLOVÝM FONDŮM? Ve fondech bylo v polovině roku už 152 miliard korun. Češi kupující podílové listy dávají přednost těm bezpečnějším: 47 % je investováno ve fondech peněžního trhu

26 % je ve fondech dluhopisových

19 % investic lidé svěřili fondům smíšeným

5 % je investováno přes akciové fondy

2 % majetku spravují zajištěné fondy

1 % tvoří fondy fondů Zdroj: AKAT

Výnosy otevřených podílových fondů jsou navíc letos pro investory zajímavější než loni. Ty bezpečnější - fondy peněžního trhu a dluhopisové - vydělávají téměř všechny, i když výnosnost dluhopisů klesá. Oproti výnosům v bankách jsou zisky dvoj- i vícenásobné.

A právě zájem peníze alespoň nějak zhodnotit, a přitom nejít do příliš velkého rizika Čechy nejvíc přitahuje. Ti, kdo investují do podílových fondů, se převážně chovají konzervativně a sahají nejčastěji po podílových listech fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových. Na ně se orientují tři čtvrtiny investorů.

Nutné je však počítat s tím, že podílový fond není "úložna peněz" se zaručeným výdělkem a že jeho klienti mohou i prodělat.

Například vedle úspěšných akciových fondů, které za poslední rok dokázaly ke stotisícové částce připsat i 14 tisíc, fungují na trhu i ty, které klientské peníze nespravují dobře a ztratily už čtvrtinu hodnoty. V posledním měsíci přitom jsou to investice do akcií, které skýtají velké zisky.

Češi objevili také možnost investovat do zahraničních podílových fondů, které tady nejvíce prodávají zahraniční matky velkých tuzemských bank. Investice do nich rostou třikrát rychleji než do těch českých, ale v těch je podstatně více peněz. "Pro investora není rozhodující, zda je fond domácí, nebo zahraniční. To je jen informace o tom, kde sídlí společnost, která fond spravuje," upozorňuje Petr Koblic z německé HVB.

Ze zahraničí do ČR přišly nedávno také zajištěné fondy, které garantují návratnost vložených peněz, tedy vlastně vylučují prodělky. Dnes je v Česku možné vybírat ze 778 fondů a po vstupu do EU půjde investovat i s fondy, jimž svěřují peníze Evropané.