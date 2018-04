Češi už v práci nekradou jako dřív

Co je doma, to se počítá,“ říká si stále méně českých zaměstnanců. Z firem pak nosí domů balíky papírů do tiskáren, propisovačky, bloky a jiné, zdánlivé drobnosti. Jenže kdyby to ve společnosti s padesáti pracovníky dělal každý druhý, majitele by tito malí zlodějíčci přišli draho. „Ve firmě jsem zaměstnal jednu starší paní, které nebylo chování některých spolupracovníků lhostejné. A tak jsem díky ní zjistil, že si na firemních strojích kopírují celé knihy a časopisy nebo si pro potomky tisknou například maturitní otázky,“ líčí špatnou zkušenost podnikatel z Frýdku-Místku Jaroslav Vavřík. „Ani si vlastně neuvědomovali, že kradou firemní majetek. Důrazné varování s výstrahou však zabralo.“

Hana Trávníčková pro změnu doplatila na svou neopatrnost přímo v kanceláři. Ze stolu jí zmizely stravenky na celý měsíc. „Vím, že v té době nikdo cizí ve firmě nebyl. Když jsem to řekla na poradě, dívali se na mě jako na blázna,“ říká Trávníčková a dodává: „Od té doby nikomu z kolegů moc nevěřím. Jsem velice opatrná, větší částku peněz si do práce rozhodně nevezmu.“

Zlozvyky pomalu mizí

Podle výzkumu společnosti Ernst & Young o etickém chování zaměstnanců neschvaluje osmadevadesát procent dotázaných Čechů (nejvíce v Evropě) poskytování kancelářských potřeb přátelům a rodinným příslušníkům. Celoevropský průměr je přitom devadesát procent. Psycholožka Hana Součková z Olomouce míní, že vysoké číslo v tomto směru je zřejmě způsobeno ztrátou zlozvyků z dob socialismu. „Tehdy si spousta lidí nahrazovala nízkou mzdu tím, že si odnášeli, někdy i ve velkém, různé věci z práce.“

Jaký šéf, takoví zaměstnanci

Výzkum dále ukázal, že zhruba šestadvacet procent českých respondentů se domnívá, že v jejich společnosti lidé kradou častěji, než kolik je ohlášeno (ve střední Evropě činí průměr dvacet procent). „Tento pocit posiluje v lidech dojem, že jim neetické chování projde: prevence selhává a nedaří se odhalovat všechny případy. Můžeme to přirovnat k loterii - i malá naděje na výhru snadno převáží riziko velké ztráty,“ komentuje výsledek Markus Lohmeier ze společnosti Ernst & Young.

„To, jak zaměstnanci vnímají chování managementu, má zásadní vliv i na jejich vztah ke všem věcem a formálním předpisům dané společnosti. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců následuje příkladu svých šéfů, má tento příklad pro firemní kulturu a etické prostředí zásadní význam,“ dodává Lohmeier.

Podle výzkumu byl každý čtvrtý respondent přesvědčen, že v České republice si management určuje jiná pravidla pro sebe a jiná pro zbytek společnosti. Respondenti ze západní Evropy naopak svým šéfům nedůvěřovali mnohem méně.

Nebojí se ani kamer

Krádeže na pracovišti musí občas řešit i výrobce mléčných produktů z Kunína na Novojičínsku. Přestože provoz hlídá průmyslová televize a správní služba, která namátkově kontroluje tašky a čipové karty pro přechod do jednotlivých oddělení, najdou se jedinci, které láká mít zdarma doma v ledničce některé mléčné výrobky. „Nepracujeme se skupinou andělů. Sem tam to někdo zkusí. Tyto zlodějíčky trestáme individuálně. Záleží na závažnosti případu. Je to finanční postih, vytýkací dopis, v horším případě výpověď,“ vysvětluje technický ředitel společnosti Stanislav Černocký, jejíž zaměstnanci podepisují souhlas s kontrolou tašek při podpisu pracovní smlouvy.

Podle policejního mluvčího z Ostravy Milana Klézla ne všichni zaměstnavatelé hlásí případnou krádež na pracovišti policii. „Pokud se nejedná o velké částky, snaží se to řešit sami,“ říká Klézl. Dodává, že většina z nich se týká zlodějů, kteří se pod nějakou záminkou do firmy vloudí.“

Právník Václav Felgr však v každém případě radí nahlásit krádež policii. „Zaměstnavatel má obecně za věci zaměstnanců, které se do zaměstnání většinou nosí, odpovědnost. Když se jim na pracovišti něco ztratí, měl by jim věc nahradit. Když policie nezjistí viníka, náhrada škody půjde z účtu firmy.“

Braňte se krádežím