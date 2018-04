Češi hrají na jistotu, v investicích riskuje jen jeden ze sta

Ukázal to průzkum skupiny Pioneer Investments. Celkově se do "riskantního obchodu" někdy v životě pustila jen asi pětina Čechů. Ti, kterým se takový krok vyplatil, uváděli nejčastěji jako správnou investiční volbu akcie a dluhopisy, nemovitosti a také zlato.

"To naši sousedé na Slovensku jsou o poznání odvážnější investoři. Rizikovou investici s příslibem vyššího výnosu by využila, nebo už využívá, více než polovina z nich. Do riskantních obchodů jich někdy vložilo peníze přes 40 procent, tedy dvakrát více než u nás," komentuje Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR. A v současné době riskují vyšší výnos 4,2 procenta Slováků.

"Určitá opatrnost je při investování - zvláště bez předchozích zkušeností - na místě. Aktuální rozložení majetku českých domácností, kde i přes nejnižší úroky v historii stále dominují bankovní účty, nasvědčuje tomu, že investoři u nás zatím stále zůstávají spíše konzervativní," uvádí Roman Dvořák, analytik ze společnosti Pioneer Investments.

Jak se rozhodují kvalifikovaní investoři

Chytří a zkušení lidé vědí, že pokud peníze leží ladem, ztrácejí svoji hodnotu. Je tedy dobré je zhodnocovat. Výběr správného nástroje však není jednoduchý, zejména když chcete investovat větší sumu peněz. Přečtěte si pár tipů od zkušených investorů.

1. Nešetřit, nespekulovat, investovat

Nejdříve vás čeká rozhodnutí, zda chcete peníze investovat na delší dobu, nebo zda se přikloníte ke krátkodobé spekulaci. Možnost rychlého a vysokého zisku s sebou reálně nese i vysoké nebezpečí ztrát. Pro toho, kdo potřebuje spíše uchovat a ochránit hodnotu svého bohatství, je nevýhodná spekulace, ale i obyčejné šetření, při kterém dlouhodobě klesá hodnota naspořených peněz.

"Dlouhodobý investor myslí hodně dopředu. Investuje především do nemovitosti či hodnotových akcií. Díky dlouhodobému horizontu je také schopen přežít případné výkyvy na trzích. Odměnou je mu pak zajímavý výnos, který překoná úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech v bankách, penzijní připojištění, ale i inflaci," vysvětluje Jaroslav Hlavica z investiční zprostředkovatelské společnosti BrodIS.

2. Správný fond se pozná podle poplatků

Ačkoli poplatky tvoří při investování pouhých několik procent z investovaných peněz, v konečném důsledku mohou být rozhodujícím faktorem, který rozdělí fondy i investory na úspěšné a neúspěšné. U investování rozhodně neplatí, že co je dražší, musí být i kvalitnější. Levné fondy investorům často vydělají jednodušeji.

Některé fondy účtují vedle poplatku za správu také výkonnostní poplatek. Díky němu si může správce účtovat nižší klasický poplatek. Pro investora pak výkonnostní poplatek znamená výhodu v tom, že platí pouze za výsledek. Pokud mu tedy fond vydělá, zaplatí investorovi jeho zaslouženou prémii. Jestliže k zisku naopak nedojde, investor poplatek nehradí.

3. Přílišná diverzifikace může škodit

Důležitou roli při výběru investičního fondu hraje také diverzifikace, tedy rozdělení celkové investice do různých typů aktiv výnosem na sobě nezávislých oblastí. Význam má však jen tehdy, pokud se pomocí ní snižuje celkové riziko portfolia. Fond s pouze několika desítkami cenných papírů může být lépe diverzifikovaný než takový, který obsahuje několik stovek akcií nebo jen dluhopisů.

"Velkou výhodou investice do fondů, které investují do více tříd aktiv, je také fakt, že manažer fondu se stará o rebalancování portfolia v čase. Pokud se tedy akciová složka v portfoliu zvýší například o 10 procent, prodáme její část a nakoupíme dluhopisovou složku, abychom se dostali zpět na stanovenou výši poměru mezi akciovou a dluhopisovou složkou. Podobný princip funguje i obráceně. Takový mechanismus investování doporučuji všem dlouhodobým investorům," říká Jaroslav Hlavica.

4. S myšlenkou na nečekané události

Další věc, na kterou je třeba myslet dopředu, je likvidita investičního nástroje. Čili možnost směnit daná aktiva na hotové peníze, a to bez zásadních ztrát. Při dlouhém investičním horizontu se sice s častým prodejem investičních nástrojů nepočítá, ale je dobré mít jistotu, že když budete potřebovat své prostředky zpět, nebudete na ně muset čekat nepřiměřeně dlouhou výpovědní lhůtu.

Chytrý investor si část svých prostředků ponechává jako finanční rezervu. Ta může mít podobu hotových peněz nebo takových investic, jejichž likvidita je dostatečně vysoká. Je tak zajištěn pro případ nečekaných událostí.

5. Prospěšné měnové riziko

Než začnete investovat, je dobré si stanovit, v jaké měně. Domácí investoři mají poněkud zhoršenou situaci v tom, že opravdu kvalitních investičních nástrojů v české koruně je poměrně málo. Pokud se nějaké najdou, často investují většinu svých peněz v zahraničí, což se týká především akcií. Investor tak podstupuje měnové riziko, které je dáno možným pohybem měnového kurzu.

U konzervativnějších nástrojů se může jednat o problém, naopak pro dynamičtější nástroje s delším investičním horizontem může být pohyb na měnových trzích dokonce žádoucí. Může totiž ochránit hodnotu majetku a snížit riziko při podobných událostech, jakými bylo například nedávné oslabení koruny v důsledku intervence České národní banky.