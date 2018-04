Češi věří na náhodu. Peníze prý spíš vyhrají, než vydělají

Bohatství pro většinu lidí znamená samozřejmě peníze. Muži, mladí lidé a lidé se základním vzděláním řadí na druhé místo auto, pak motorku a teprve potom bydlení. Ženy, starší lidé a vysokoškoláci považují za bohatství po penězích zdraví, rodinu a přátele.

Možnou šanci na zbohatnutí přisuzují dvě třetiny dotázaných výhrám v loterii, o něco vyšší naději vkládají lidé jen do dědictví a restituce. Přes polovinu lidí věří, že lze výrazně zlepšit svou finanční situaci podnikáním a poctivou prací. Avšak 51 % se domnívá, že zbohatnout se dá krádežemi, podvody a korupcí.

Zarážející je, že existují i lidé, kteří nechtějí být bohatí. Zvláště na jihu naší republiky se k většímu majetku stavějí spíše negativně. Na otázku, zda chce být dotyčný bohatý, odpovědělo že ani ne 55 % respondentů v Jihočeském kraji. Ještě víc lidí shodně odpovědělo v Jihomoravském kraji (63 %).

Aby se lidé označili za bohaté, museli by vyhrát 5 milionů korun. Tak odpověděla polovina dotázaných. Necelé tři čtvrtiny považují za bohatství sumu do 10 milionů korun. Šestina dotázaných by si status bohatého člověka přisoudila dokonce až po výhře 50 milionů korun. V tomto případě mají muži vyšší nároky na finanční zaopatření než ženy. Částka nutná k bohatství se také zvyšuje se vzděláním. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší požadavky na finanční obnos.

Průzkum na zakázku společnosti Sazka byl velmi obsáhlý. Primárně se zabýval tím, jak vnímáme bohatství jako pojem a jak ho dosáhnout. Výzkum provedla agentura GfK Czech v červnu a v červenci formou osobních rozhovorů s 1 025 respondenty ve věku 18-64 let z celé České republiky.

