Češi vydají za výbavu pro školáky průměrně dva a půl tisíce

Za běžné vybavení bez učebnic zaplatí nejvíc v Austrálii. V přepočtu vydají za školní pomůcky včetně školních uniforem 6 500 korun. Nejméně se školní rok prodraží rodičům ve Vietnamu, kde za školní potřeby vydají přibližně 1 500 korun. Čeští rodiče zaplatí za pomůcky v průměru 2 500 korun. Stejnou sumu vydají v Kazachstánu a na Slovensku.

Němci, Francouzi a Turci na začátku školního roku musí v rodinném rozpočtu většinou najít sumu pět tisíc, aby svým ratolestem dopřáli vše potřebné do školních lavic.

Anketa, ve které se zjišťovaly náklady na školní potřeby pro děti základních škol, proběhla letos v srpnu v 11 zemích světa.

Trendy jsou in

Na taškách, penálech a školních deskách se velmi často objevují aktuální dětští hrdinové filmového plátna. Momentálně jsou in tašky s protagonisty Muzikálu ze střední, Harry Pottera a z Transformers. Tyto pomůcky jsou většinou dražší než běžné bez komerčních obrázků.

Od školy děti mohou získat počítač

Ve Vietnamu nebo v Libanonu děti nedostávají ve školách nic. Ani učebnice, ani školní pomůcky. Ve Velké Británii mohou úspěšné děti dostat notebook ke studijnímu využití. Soukromé školy hradí převážné množství školních potřeb, ale rodiče částku v podstatě zaplatí na školném. Francouzské školy dávají dětem učebnice i sešity, v Turecku dostávají i psací potřeby.

Na Slovensku nebo ve Vietnamu je výbava prvňáků až o tisícovku dražší než u vyšších ročníků. Ve Francii i v Česku by letos rodiče prvňáků měli zaplatit naopak méně. U nás by rodiče dětí v první třídě měli ušetřit díky rozvojovému programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo dotaci 800 korun na žáka. Měla by pokrýt náklady na písanky, psací a rýsovací potřeby, výtvarné potřeby, na pracovní sešity apod.