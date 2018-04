Česká konference rektorů bojuje o peníze z EU

"Vadí nám, že by se měl snížit podíl peněz určených na vědu a vzdělání, které do Česka směřují z fondů Unie," říká Petr Sáha, předseda České konference rektorů, která sdružuje představitele čtyřiadvaceti veřejných, dvou státních a jedenácti soukromých univerzit.

ČKR zajišťuje jejich společný postup v otázkách, jež se týkají rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a vysokých škol.

Problém je prvotní financování projektů

V rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace by vědecké instituce nebo podniky, které se podílejí na výzkumu, mohly z evropských strukturálních fondů mezi lety 2007 a 2013 čerpat až 53 miliard korun. Peníze z fondů Unie bude možné získat až následně, po ukončení prvních etap projektů.

"To je pro nás velká překážka, vláda by měla zajistit prvotní financování těchto projektů," domnívá se rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vlastimil Růžička. Univerzity totiž nedokážou zajistit dost peněz na rozjezd programů. Unie by pak měla následně uhradit až osmdesát procent nákladů.

Rektorům také vadí, že vláda uvažuje o snížení množství peněz, které bude možné čerpat z evropských fondů na vědu a vzdělání. "V praxi by to mohlo způsobit, že univerzity by měly možnost vytvářet výzkumné projekty jen společně s ostatními subjekty," vysvětluje místopředseda ČKR pro tvůrčí činnost Petr Fiala. Vysoké školy by také nemohly peníze využít třeba na rozšiřování svých vzdělávacích a vědeckých kapacit.

Stipendia pro zahraniční doktorandy

Rektoři také chtějí na tuzemské univerzity přilákat více zahraničních doktorandů. Proto budou své studijní programy ve spolupráci s Evropskou asociací univerzit důsledněji propagovat v zahraničí.

"Chceme otestovat, zda jsou dostatečně atraktivní," vysvětluje Sáha. V současnosti je v doktorandském studiu zhruba třiadvacet tisíc lidí. Těch ze zahraničí jsou pouze stovky. Nové adepty doktorských titulů by na české univerzity měla přilákat například stipendia nebo snížené školné. Je pro ně připraveno zhruba 600 míst.

"Slibujeme si od toho větší internacionalizaci českého vzdělávacího prostředí. Talentovaní studenti by následně mohli rozšířit i naše tvůrčí týmy," dodává Sáha.