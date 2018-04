Česká koruna pomůže tlumit rostoucí ceny potravin

Růsty cen na komoditních burzách jsou předzvěstí dražších potravin, což je v době stagnujících příjmů zvláště nepříjemnou zprávou.

Současná situace bývá čím dál více spojována s potravinovou krizí z let 2007 a 2008, kdy některé zemědělské komodity vystoupaly meziročně o více než 100 % a přestaly být dostupné pro chudé země, zvláště v jihovýchodní Asii. K tomuto propojení přispěla také Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO), jejíž potravinový index odhalil v prosinci nejvyšší světové ceny potravin v historii.

Zásadním rozdílem mezi současnou situací a zmíněnou potravinovou krizí je však cena jediné komodity - rýže. Ta je základní potravinou pro téměř polovinu světové populace a její cena na rozdíl od ostatních globálně obchodovaných potravin v minulém roce stagnovala. Pokud by její cena rostla stejně jako v případě ostatních obilovin, tak by se situace v chudých zemích opět vyostřila.

FAO index

Graf: Index cen potravin organizace FAO od roku 1999. V prosinci 2010 překonal historická maxima na úrovni 214,7 bodů.

Významný růst cen zemědělských komodit probíhá od poloviny minulého roku a postupně se promítá do cen potravin také v České republice. V druhém pololetí zdražilo nejvíce pečivo a obiloviny. Dvouciferný procentní nárůst byl k vidění také u olejů a tuků. Ceny cukrovinek doposud na uzdě drželo kakao, jehož růsty jsou ve srovnání s ostatními zemědělskými surovinami podprůměrné.

Prosincový cenový vývoj na trzích však byl pro spotřebitele velmi negativní, když zemědělské komodity zdražily nejčastěji mezi deseti a dvaceti procenty. Pokud nedojde k výrazné korekci, což se za současných podmínek zdá nepravděpodobné, budou se muset v následujících týdnech a měsících projevit vysoké ceny na burzách do cen pro koncové spotřebitele.

Ceny v obchodech mají dlouhou setrvačnost a obvykle tak nereflektují prudké cenové výkyvy základních surovin. To je výhoda operací velkých potravinářských konglomerátů, které si zajišťují suroviny na měsíce a roky dopředu a dovolují pozvolné zvyšování cen. Dalším faktorem, který zmírní dopady zdražování, by se mohla stát posilující česká koruna.

Faktory příhodné k dalším růstům cen obilovin, masa nebo mléčných výrobků jsou do značné míry podobné s okolnostmi, za kterých by měla tendenci posilovat i česká měna. Růsty cen potravin by tak mohly být nižší, než jakému by odpovídalo zdražení v amerických dolarech. Nejčastější odhady růstu cen potravin se pro první pololetí tohoto roku odhadují mezi deseti a patnácti procenty.

O tom, že zdražování základních potravin je celosvětový fenomén, se už přesvědčují také obyvatelé Spojených států. Nicméně taktika potravinářských firem a řetězců na tamním trhu je v Česku téměř neznámá. Jelikož by vyšší ceny potravin a nápojů mohly odradit velkou část zákazníků, tyto společnosti vyřešily problém šalamounsky: V masovém měřítku se začala zmenšovat balení, cena ovšem zůstala zachována.

Změna není tak zřetelná a zmenšení balení odradí méně zákazníků, než v případě zvýšení ceny. Podobné praktiky by však v rámci boje o spotřebitele mohly přijít také do České republiky. A to tím pravděpodobněji, čím bude nárůst cen potravin v následujících měsících strmější.