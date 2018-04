Česká peněženka bude v Evropské unii hubenější

Jako bychom se najednou lekli toho, co od pádu komunismu platilo za hlavní cíl ekonomické transformace: otočit se na západ a dohonit Němce či Rakušany v jejich bohatství. Prostoru k dohánění je víc než dost. Za průměrný plat si dnes koupíme sotva polovinu toho, co západní sousedé. A to platí, jedině když nakupujeme doma, v českém supermarketu. Na německý průměrný plat okolo 80 tisíc korun by Čech musel stále pracovat bezmála půl roku.

Tyto rozdíly by se měly v unii postupně smazávat. V historii obvykle platilo, že chudší země napojená na bohatšího souseda se vzmáhá rychleji. Ale to zabere nejméně jednu generaci. I když si Česko povede dobře, málokdo čeká, že propast v životní úrovni smaže dříve než za třicet či čtyřicet let.

Rok zdražování

Tři měsíce před vstupem do klubu bohatých ale lidé žádnému dohánění nevěří. „Česká veřejnost očekává od vstupu země do EU v sociálně ekonomické sféře spíše změny k horšímu než naopak,“ uvádí Jan Červenka ze Sociologického ústavu.

Lidé se bojí dražšího zboží, vyšších cen půdy, vyšších daní či ztráty zaměstnání. Na vyšší mzdy se těší jen 35 procent lidí.

Slavnostní rok hodně pokazila sama Špidlova vláda, která nyní těsně před vstupem do EU provedla rošádu s daňovými přirážkami (DPH a spotřební daně). To má za následek dvojí zdražení: telefony a benzin přišly na řadu v lednu, cigarety zdraží co nevidět a další, ještě větší porce přijde v květnu.

Nemáme peníze, říká vláda

Bez některých z těchto kroků by unie Česko nepřijala. Ale například voda, lístky na kulturu anebo drogerie se zdražují výhradně z libovůle trojbarevné koalice. Přísnější metr vláda vysvětluje tím, že potřebuje peníze na splnění slibů rodinám s dětmi a na vstřícnější daňovou politiku vůči nadnárodním podnikům. Ty by jinak utekly za nižšími odvody do okolních postkomunistických zemí. „O co daně zvýšíme, o to je také snížíme rodinám s dětmi a podnikům,“ hájí se ministr financí Bohuslav Sobotka.

Před vstupem do Evropské unie jsou tyto manévry velký risk. Od této události očekávala, že stoupne její obliba, ale ta se zatím propadá. Hned v první evropské zkoušce, ve volbách do Evropského parlamentu, hrozí debakl: ČSSD má poloviční preference než ODS a je na tom hůř než za Miloše Zemana.

První rok členství v unii každopádně bude bolestnější, než mnozí čekali. Ale možná, že se euforie přece jen za pár měsíců vrátí. „U podobných zásadních, přelomových záležitostí vždy ve veřejném mínění existuje i určitá obava z neznámého,“ míní Červenkův kolega Daniel Kunštát.