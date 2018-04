Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP: Budějovická 5

140 21 Praha 4

informační linka: 261 126 116

www.cpp.cz

telefon pro případ nehody: +420 272 101 015

T ypy pojištění:

– základní varianta Speciál Plus s pojistným limitem pro škody na majetku i na zdraví 70 milionů

– rozšířená varianta Super Plus se stejnými limity, ale vyšším rozsahem asistenčních služeb a s doplňkovým pojištěním léčebných výloh řidiče při pobytu v cizině

– pojišťovna uzavřít i starší typ smlouvy bez segmentace s limity 30 milionů při škodách na majetku a 45 milionů při škodách na

zdraví. Nebo s vyšším limitem 54/54 milionů.

■ Možnost splátek: Klienti mohou platit základní sazbu ročně, pololetně nebo čtvrtletně bez navýšení.

■ Bonusy: Za každých 12 měsíců bez škody snížení sazby o 5 procent, maximálně bude možný bonus 50 procent, v roce 2006 maximálně 30 procent.

■ Malusy: Princip stanovování malusu nelze podle pojišťovny jednoznačně stanovit, záleží na celkové době trvání pojištění. V modelovém příkladu první nehody u tříletého pojištění by však odečetli 24 bonusových měsíců a klient by šel do čtvrtého roku s pěti procenty bonusu. Maximální malus 150 procent.

■ Doplňkové služby: Asistenčníslužby u varianty Speciál Plus zahrnují opravu nebo odtah do limitu 1800 korun, nebo úschovu vozidla do tří dnů. Pokud je oprava delší než 8 hodin, je v ceně doprava vlakem nebo přenocování do 1500 korun.■Při sjednání smlouvy přes telefon či přes internet sníží pojišťovna sazbu o 7 procent po celou dobu trvání smlouvy.

■ Jiné výhody: Balíček pojištění čelního skla, střetu se zvěří a úrazového pojištění sedadla řidiče se slevou 50 procent. Poloviční sleva i při pojištění rizika odcizení vozidla a 20procentní sleva na havarijní pojištění.

■ Novinky:

– při sjednání smlouvy přes internet stálá sleva 7 procent

– zvýšení pojistných limitů na 70 milionů korun

■ Počet pojištěných vozidel: 570 000 vozidel

■ Hlediska pro stanovení pojistného:

Klasicky je uplatňován zdvihový objem, případně hmotnost vozidla. Dalším kritériem je věk a bydliště klienta a stáří vozu.

■ Zvýhodněné regiony jsou například:

Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník, Kladno, Mělník, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav, Plzeň-sever, Klatovy, Rokycany, Domažlice, Tachov, Karlovy Vary, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Tábor, Pelhřimov, Písek, Teplice, Litoměřice, Louny, Česká Lípa, Jičín, Semily, Chrudim, Trutnov, Náchod, Svitavy, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno-venkov, Znojmo, Třebíč, Vyškov, Břeclav, Hodonín, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Vsetín, Kroměříž, Šumperk, Jeseník, Prostějov

■ Vybrané regiony se zvýšenou sazbou jsou:

Brno-město, Prahavýchod, Praha-západ, České Budějovice, Plzeň-město, Plzeň-jih, Cheb, Sokolov, Most, Ústí nad Labem, Chomutov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Přerov, Olomouc, Zlín, Ostrava-město.