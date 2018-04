Česká pojišťovna: 9 let zpoždění

Začátkem března rozšířila největší pojišťovna na českém trhu svoji nabídku o nový produkt. Název Dynamik má pravděpodobně symbolizovat základní znak produktu, tedy možnost měnit rozsah pojištění s měnícími se potřebami. Flexibilita a systém individuálních účtů vedly některá média k mylnému závěru, že se jedná o investiční životní pojištění. Dynamik však mnohem více vychází z konstrukce univerzálního životního pojištění.

Základní konstrukce Dynamiku obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití, kde v případě smrti pojištěného bude vyplacena zvolená pojistná částka pro případ smrti a kapitálová hodnota pojištění. (U konkurenčních produktů můžeme nalézt odlišnou konstrukci. Při smrti bude vyplacena buď pojistná částka pro případ smrti nebo kapitálová hodnota pojištění podle toho, která z nich v okamžiku smrti bude vyšší. Tato konstrukce je výhodnější pro pojištěného, pokud hlavním motivem pro uzavření pojištění je spoření, protože rizikové pojistné se přepočítává dle aktuálního rozdílu mezi pojistnou částkou pro případ smrti a kapitálovou hodnotou pojištění, která neustále roste. V určitém okamžiku se tedy rizikové pojistné pro případ smrti přestane platit úplně a celé pojistné tak generuje kapitálovou hodnotu vyplacenou pojištěnému při dožití sjednaného věku.)

V univerzálním životním pojištění si pojistník volí z řady plnění a v zásadě tedy platí, co chce. Může si zvolit pojistné částky a měnit jejich poměry během trvání pojištění. Flexibilní jsou i platby pojistného a výběry (části) vkladu, resp. kapitálové hodnoty pojištění. (pozn. Pojišťovny mají nastaveny limity pro pojistné částky u jednotlivých plnění a tím se flexibilita jednotlivých produktů může značně lišit). Odlišnost od investičního životního pojištění je především v oblasti investování, kde u neinvestičního univerzálního pojištění investuje pojišťovna rezervy obdobně jako u klasických rezervotvorných produktů. Oddělení rizikové a spořící složky umožňuje průhlednost pojištění. Pojištěný je informován, jaká část jím placeného pojistného je spotřebována na pokrytí pojištěného rizika a nákladů pojišťovny a jaká část zůstává na spoření.

Co je univerzální životní pojištění

Při dožití sjednaného věku je vyplacena kapitálová hodnota pojištění. Ta je u tohoto produktu rozdělena na kapitálovou hodnotu tvořenou běžným pojistným a kapitálovou hodnotu vytvořenou z mimořádně zaplaceného pojistného. Zhodnocení kapitálové hodnoty vytvořené z běžného pojistného je zaručeno v minimální výši 3 % (technická úroková míra), kdežto u mimořádně placeného pojistného se tato sazba mění v závislosti na vývoji zvolených referenčních sazeb mezibankovního trhu. (To ale neodpovídá základní konstrukci univerzálního životního pojištění, kde mimořádným pojistným je dotována kapitálová hodnota z běžného pojistného. V tomto případě se pojišťovna jistí proti případným zásadním změnám ve vývoji úrokových sazeb. V současnosti je mimořádné pojistné zhodnocováno ve výší 3 % a v případě vyššího zhodnocení jsou přebytky také připisovány.)

Základní produkt lze standardně rozšířit o další pojištění (úrazové, pojištění zproštění od placení pojistného, soukromé zdravotní pojištění nebo pojištění pro případ závažných nemocí). Nepříjemnou skutečností je, že v nabídce není invalidní pojištění, které se v rámci univerzálního životního pojištění považuje za zvlášť důležité.

Přestože je Česká pojišťovna na trhu dlouhodobě největším hráčem, tak Dynamik není zdaleka první flexibilní produkt na českém pojistném trhu. Mezi nejznámější flexibilní produkty patří KZP 13 od ČSOB pojišťovny, který se ve své původní podobě objevil v nabídce Pojišťovny IB již před 9 lety. S určitým zpožděním následovalo například Flexi od Pojišťovny České spořitelny či Akord od pojišťovny Uniqa. Určujícím znakem těchto produktů je možnost měnit technické parametry pojistné ochrany během pojistné doby. Pro pojišťovny tím vznikají náklady, které samozřejmě účtuje pojistníkovi. Pojistník by si měl tedy nechat udělat nabídky pro jím zvolené parametry a zjistit kolik za případné změny bude u jednotlivých pojišťoven platit.

Přehled vybraných poplatků za změny v pojištění: Dynamik Poplatek za vklad mimořádného pojistného (z hodnoty vkladu) 1% Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty mimořádného pojistného 50 Kč Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty běžného pojistného 220 Kč Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty mimořádného pojistného a zároveň i z kapitálové hodnoty běžného pojistného 220 Kč Vyžádaná technická změna 220 Kč Poplatek za přerušení placení 220 Kč Minimální výše mimořádného pojistného 3 000 Kč Minimální výše mimořádného výběru 3000 Kč Maximální počet výběrů v pojistném roce 2 Technická úroková míra pro kapitálovou hodnotu mimořádného pojistného 3 % Zdroj: Česká pojišťovna, Přehled poplatků – Dynamik

Kromě poplatků je základním údajem pro porovnání daných produktů cena, za kterou lze jednotlivé pojistné ochrany koupit. Tedy kolik si pojišťovna strhává z běžného pojistného na riziková pojištění a kolik je z pojistného alokováno ve

prospěch kapitálové hodnoty pojištění. Alokační procento je také ovlivněno, jakým způsobem pojišťovna umořuje náklady spojené se vznikem pojištění. Často bývá alokace do kapitálové hodnoty výrazně nižší v prvních letech pojištění, o čemž pojišťovny nerady informují.

Pro koho jsou tyto flexibilní produkty určeny? Smíšené životní pojištění, ať už klasické či flexibilní, je obecně velmi drahý produkt. Možnost dosažení optimalizace mezi pojistnou ochranou a spořením je však velmi žádoucí, ale vyžaduje dobré vzdělání a schopnost reálně ocenit pojistnou potřebu. Lidé mají sklon podceňovat rizika, obzvláště pokud za jejich pojištění mají platit. Pro pojištění je typické, že se pojistná ochrana mnohem více prodává než kupuje. Přestože je univerzální životní pojištění konstrukčně kvalitní produkt, tak se nedá očekávat, že budou klienti chodit na přepážky jednotlivých pojišťoven a kupovat vybrané balíčky pojistné ochrany. Klienti by neměli spoléhat na dobré jméno pojistitele a na doporučení jednoho agenta, který motivován provizemi samozřejmě bude popisovat daný produkt jako ten nejlepší. Dokonce by se neměli nechat zlákat ani zvýhodněnými nabídkami převodu stávajícího produktu na flexibilní v rámci jednotlivých pojišťoven. Pojistník by měl v prvé řadě znát své pojistné potřeby a na jejich základě vybírat z nabídky na trhu.