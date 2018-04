Česká pojišťovna odstranila chybu až po zásahu redakce iDNES.cz

Na redakci iDNES.cz se obrátil čtenář s tím, že mu Česká pojišťovna (dále ČP), aniž by ho předem informovala, výrazně navýšila pojistné, které každý měsíc platí u svého životního pojištění Dynamik Plus.



"V roce 2006 jsem uzavřel životní pojištění Dynamik Plus u České pojišťovny a trvalým příkazem platil dohodnuté pojistné," napsal nám čtenář, "a zhruba po roce jsem přešel na platbu přes SIPO."

Navýšené pojistné bez souhlasu klienta

Jaké však bylo jeho překvapení, když v březnovém výpise ze SIPO z letošního roku zjistil, že platí pojistné o 254 korun vyšší. Vzhledem k tomu, že s takovýmto navýšením a postupem ČP nesouhlasil, kontaktoval Klientský servis ČP, aby je upozornil na změněné pojistné a požádal o nápravu. Zde mu přislíbili, že celou věc postoupí k dalšímu projednání.

Udělali jsme chybu a řešíme ji

Nic se však několik měsíců nedělo. Klient platil stále navýšené pojistné a telefonicky i e-mailem ČP upozorňoval na nesprávnou částku pojistného. Po několika urgencích mu z ČP v červnu 2008 zaslali dopis: "... systémovým zpracováním dochází k chybnému vytváření fakturace na navýšené pojistné. Vyřešení si vyžádá více času, proto Vás žádáme o strpení. Jakmile bude problém odstraněn, bude Vám neprodleně odeslána informace."





odpovídá právník ze sdružení obrany spotřebitelů Požádali jsme o radu Mgr. Jiřího Žůrka, právníka Sdružení obrany spotřebitelů, co mají dělat klienti, kteří se mohou dostat do obdobné situace jako náš čtenář.



"V takovýchto případech doporučuji obrátit se bezodkladně na Českou národní banku. Ta je totiž od 1. dubna 2006 dozorovým orgánem v oblasti pojišťovnictví. Spotřebitelé se na ČNB mohou obracet také v případě, že mají dojem, že např. pojišťovna či jiná osoba, nad kterou vykonává ČNB dohled, užívá nekalé obchodní praktiky nebo je diskriminuje."

Události nabraly rychlý spád

"Domníval jsem se, že tímto je vše vyřešeno a v blízké době začnu opět platit dohodnuté pojistné," píše dál čtenář, "ale to jsem se hrubě zmýlil."Poté, co i další měsíc zaplatil navýšené pojistné, obrátil se opět s dotazem na pracovníky ČP, jak chybu, kterou sami přiznali, řeší. Odpověděli mu až v polovině srpna: "... z důvodu nadále trvající technické chyby v systému ČP od data 3. března 2008 dochází k fakturaci pojistného x xxx korun (o 254 korun navíc). Po opakovaném prověření Vám bohužel musíme sdělit, že tato technická chyba provozního systému nadále trvá. Chyba je nahlášena správci provozního systému a její odstranění bylo již několikrát opakovaně urgováno. Jedná se však o individuální programovou chybu, která se odstraňuje postupně."I přes toto ujištění, že chybu odstraňují, se opět nic nestalo. Po dalším upomínání obdržel klient na konci října již třetí dopis od ČP prakticky ve shodném znění jako v srpnu.Na konci listopadu, kdy jsme se s příběhem našeho čtenáře seznámili, byla situace stále na "mrtvém bodě" a prakticky desátý měsíc již platil navýšené pojistné.

Čtenářův nekonečný příběh nás velice zaujal. Jak je možné, že ČP od doby, kdy poprvé přiznala svou vlastní chybu, tedy půl roku zpátky, ji dosud nedokázala vyřešit?

Ihned po prostudování celé problematiky jsme kontaktovali tiskového mluvčího ČP Václava Bálka s prosbou o vyjádření k problému poškozeného. První reakcí ČP byl požadavek na dodání notářsky ověřeného souhlasu klienta s tím, že ČP se může naší redakci k jeho smlouvě vyjádřit. Čtenář do druhého dne požadovaný dokument předal na pobočce ČP v místě svého bydliště, kde jej navíc oskenovali a přiložili ke smlouvě.





informujte nás o finančním bezpráví Nejste spokojeni se službami či řešením svého problému v bance, pojišťovně či jiné finanční instituci? Neuznali vám reklamaci, na kterou máte nárok, či jste snad přišli v důsledku nefér jednání některého z finančních domů o peníze?



Tento článek vznikl na základě příběhu, který nám byl zaslán do redakce. Podobné zkušenosti nám můžete zasílat na adresu finance@idnes.cz . Rádi vám pomůžeme problém řešit či na něj alespoň veřejně poukázat.

Zároveň ve stejný den, kdy jsme se poprvé na ČP obrátili, její zaměstnanci kontaktovali našeho čtenáře s tím, že mu bude vrácen přeplatek za měsíce březen až prosinec a od 1. ledna 2009 bude opět platit pojistné na základě uzavřené smlouvy. Toto nám potvrdil i mluvčí Bálek, který uvedl: "V pondělí 1. prosince dostal klient omluvný dopis a všechny peníze, o které kvůli chybě ČP přišel, zpět."



Podle poslední informace od čtenáře složenku pro vyzvednutí přeplatku nalezl včera ve schránce. Nicméně celková částka je nižší o přeplatek za prosinec. ČP klientovi stále dluží 254 korun.

A jaké je vyjádření pojišťovny? Žádné

Kde se stala chyba? Proč ji nikdo tak dlouho neřešil? Proč nikdo ze zaměstnanců České pojišťovny klienta o řešení celého problému sám od sebe neinformoval? Proč se on sám musel o informace v ČP neustále "doprošovat"?



Na tyto a podobné otázky jsme od ČP, resp. jejího mluvčího odpovědi za celých deset dní nedostali. I přesto, že čtenář před více než týdnem zanechal notářsky ověřený souhlas na "své" pobočce. Bohužel k panu Bálkovi na stůl údajně nedoputoval.

V celé záležitosti zůstává jeden velký otazník – jaká to vlastně byla chyba, že ji v ČP nedokázali po celých deset měsíců vyřešit a po našem zásahu byla během jednoho dne odstraněna?