Česká pojišťovna: pod rouškou skvělé nabídky past na podvody

Česká pojišťovna spustila od poloviny srpna novou službu, která dle pojišťovny není na českém trhu zatím běžná. Jde o komplexní likvidační servis pro poškozené, jimž klienti České pojišťovny způsobí při dopravní nehodě škodu. Z povinného ručení se pak hradí veškeré platby poškozenému nejen za opravu zničeného vozidla a jiné náklady, ale i další služby s tím spojené, mimo jiné i odtah nepojízdného vozidla.

Asistenční služba pro poškozené

„Jestliže je viník nehody naším klientem, pak by měl poškozený zavolat asistenční službu ČP Asistent, která poskytuje své služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnů. Ta mu vůz nejen odtáhne, ale dopraví jej do smluvního servisu, s nímž už si celou likvidaci, včetně prohlídky mobilním technikem a vystavení krycího dopisu, vyřídí pojišťovna sama.

Poškozený nemusí mít v ruce žádné vlastní finanční prostředky a navíc veškeré úkony spojené s likvidací jeho škody se významně zrychlí,“ vysvětluje ředitel odboru spolupráce s dodavateli České pojišťovny Filip Saidl. Zavoláním asistenční služby spojené s konkrétním pojištěním vozu a pojišťovnou se tak motoristé dle pojišťovny vyhnou i případným problémům s neprofesionálními a předraženými „asistenčními a odtahovými“ firmami, jejichž zásahy se v poslední době na našich silnicích množí.

O servisu rozhodne pojišťovna

Bohužel musíme konstatovat, že tato služba pojišťovny není žádnou výraznou novinkou. Na uvedené služby mají klienti v rámci pojištění motorových vozidel ze zákona nárok nehledě na skutečnost, zda tato plnění pojišťovna inzeruje či nikoliv. Pojišťovny na našem trhu poskytují asistenční služby poškozeným běžně, navíc některé z pojišťoven poskytují určité služby i samotnému viníkovi nehody.

V rozsahu asistenčních služeb se jednotlivé pojišťovny výrazně liší. Nejčastěji zahrnují uhrazení nákladů na technickou pomoc (opravu, odtah, uschování vozidla, ubytování v nouzi, náhradní dopravu, půjčku a podobně). Asistenční služby se také odlišují v územní platnosti (zda platí i v zahraničí a v jakém rozsahu) a v limitech plnění. Lze se setkat i s nabídkou pouhého přivolání asistenční služby a náklady si musí hradit pojištěný sám. Širší rozsah asistenčních služeb je zpravidla nabízen u vyšších variant.

Vyhnout se pojistným podvodům

Z novinky České pojišťovny více než přidaná hodnota pro klienty „kouká“ snaha pojišťovny v první řadě ošetřit, aby bylo auto opraveno v jím známém servise, který ji „nenatáhne“ na ceně oprav a náhradních dílů. Pojišťovna chce snížit riziko pojistných podvodů, které v oblasti pojištění aut způsobují pojišťovnám značné škody.

Domnívám se, že řidičům by měl být ponechán svobodný výběr servisu. Důvodem je to, že i když poškozenému způsobí škodu někdo jiný, zpravidla to pro něj znamená určité výdaje. Z povinného ručení se například nehradí nové díly. Pokud viník nehody způsobí jinému řidiči kupříkladu poškození blatníku a v servisu mu bude vyměněn poškozený blatník za nový (novější), musí poškozený servisu toto „zhodnocení“ doplatit. Došlo totiž k „obohacení“, neboť například deset let starý blatník by měl být vyměněn opět za deset let starý blatník, což nemusí být ve všech servisech nebo z časových důvodů možné.