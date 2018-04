Česká pošta

Pokud bychom hodnotili prezentaci Šikovné obálky pracovníky České pošty, využili bychom již celé stupnice školního hodnocení. V jedné pobočce jsme narazili na zcela nekompetentní pracovnici, která patrně vůbec nevěděla, co nabízí. Dozvěděli jsme se pouze, že jde o spoření, kde je možné ukládat 3 000 Kč a později podle uvážení, minimálně 500 Kč. S výroky, že „klesnout by to nemělo“ a „úrok zde není uveden, … protože záleží na tom, jak ty akcie vylítnou“ (Šikovná obálka je alokovaná pouze na peněžním a dluhopisovém trhu) jsme obdrželi leták a návrh na uzavření smlouvy, které si máme prostudovat doma.

Výrazně lepší hodnocení získala jiná pobočka, kde jsme se však více informací také nedozvěděli – jediný, kdo byl na školení, je paní vedoucí, kterou zastihneme pouze do tří hodin odpoledne. Kladně lze hodnotit návrh na schůzku další den bez snahy prezentovat produkt bez komplexních znalostí – po čtení z materiálů „je to také dlouhodobé“, „jde vlastně o kolektivní investování“,…

I v případě pošty jsme se však setkali s pracovníkem, který nám (s pomocí materiálů od ČP Investu) poskytl většinu podstatných informací. Kromě klasických minimálních „vkladů“, vstupních poplatků a daňového osvobození po půl roce jsme byli informování, že se jedná o investici do podílových fondů i s vysvětlením, jak fond funguje (investice mnoha investorů spravuje investiční společnost). Tato pobočka byla také jediná z celého testu, kde nám sdělili i správcovský poplatek, který se platí investiční společnosti. Rovněž nám bylo prezentováno rozdělení portfolia Šikovné obálky na peněžní trh a dluhopisy s poukazem na rizikovost. Hlavním nedostatkem na zmíněné pobočce bylo to tvrzení, že Šikovná obálka „je pro všechny“.

Na poště se již vůbec nestarají, jaké jsou potřeby klienta, či zda je pro něj tento produkt vhodný. Zdá se, že nejdůležitější je splnění podmínky minimální investice 3 000 Kč.

Seznam navštívených pošt: ZDE