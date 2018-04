Česká spořitelna chystá "superhypotéku"

Takto nastavená hypotéka by měla zájemcům o pořízení vlastního bydlení zajistit, že úvěrem od banky získají veškeré peníze potřebné ke koupi nemovitosti.

Pokud totiž někdo kupuje byt za 1 milion korun, jeho tržní cenu odhadne znalec banky například na 800 tisíc. Většina bank k tomu ještě půjčuje pouze na 70 až 90 procent své odhadní ceny. Úměrně výši rozdílu mezi skutečnou tržní cenou a cenou stanovenou bankou pak kupující potřebuje na zaplacení celé sumy více peněz z vlastních úspor či z jiného úvěru.

Česká spořitelna se snaží detaily "superhypotéky" tajit do poslední chvíle. „Je pravda, že připravujeme velice zajímavý produkt, ale nebudeme k tomu poskytovat informace. Nebylo by to korektní, protože produkt není připraven ve finální podobě,“ reagovala mluvčí banky Klára Gajdušková.

První bankou, která šla s výší nabízené hypotéky dál, než ostatní konkurence, byla letos v červnu Českomoravská hypoteční banka. Ta nabízí hypotéku do 100 procent svého odhadu, což ovšem podle odborníků nemusí v některých případech na celou tržní cenu stačit. Šéf českomoravské hypoteční Jan Sadil tehdy uvedl, že ve velkých městech se odhad této banky potká s tržní cenou zhruba v devadesáti procentech.

Českomoravská hypoteční bezesporu spořitelnu inspirovala a vybičovala ji jít ještě dál.

Stejně jako v případě nabídky českomoravské hypoteční, budou zřejmě i klienti spořitelny muset počítat s tím, že "superhypotéka" bude oproti standardním úvěrům dražší.

Srovnejte si jednotlivé nabídky bank v přehledné sekci hypoték. Podle Sadila je v případě českomoravské hypoteční o stoprocentní hypotéku zájem, i když banka stále poskytuje více hypoték do 85 procent odhadní ceny. Akce spořitelny bude podle Sadila pro tuto banku znamenat vyšší riziko, i když je obecně platební morálka hypotečních klientů dobrá.

Spořitelna si navíc nájezd 150 procentní hypotéky načasovala jen dva týdny poté, co stát začne třemi procenty dotovat lidem do 36 let hypotéky určené na pořízení starších bytů a domků. Souběh těchto událostí může přimět i ostatní banky k reakci a aktivní roli v konkurenčním boji.

Úrokové tržní sazby (bez státních příspěvků) hypoték pevné na pět let se v současné době pohybují zhruba od 5,6 procenta do 6 procent.