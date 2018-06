Kolik lidí dnes využívá internetové bankovnictví Servis24?

Aktivně ho využívá zhruba 1,5 milionu našich klientů.

Servis24 však nahradí zcela nové internetové a mobilní bankovnictví, které jste nazvali George. Nemáte obavu, že se lidé naštvou a utečou od České spořitelny jinam?

Nemáme obavu. George, kterého označujeme jako internetové bankovnictví budoucnosti, je ve všech směrech lepší, než je Servis24. Tomu je už 17 let a přestává stačit. Za tu dobu se hodně změnilo, proto jsme přišli s novou generací internetového bankovnictví.

Kolik lidí si už George vyzkoušelo a začalo ho používat?

Dnes už si George vyzkoušelo a zaregistrovalo se do něj přes 600 tisíc klientů, z toho 400 tisíc klientů je v něm již aktivních a vrací se do něj. To už je poměrně velký vzorek lidí.

Jaké jsou jejich reakce?

Řada lidí nám dává vědět, že se jim toto nové internetové bankovnictví líbí. Vůbec je nemusíme přemlouvat, aby přešli ze Servisu24 do nového George. Do George naskočili bez přemlouvání.

Jsou však i stížnosti, že George ještě není vypilovaný a přejít ze Servisu24 do mobilního George je problém. Například jsou potíže se šablonami a jejich pojmenováním. Co s tím?

Samozřejmě se úplně nevyhneme drobným chybám, ke kterým může docházet. Podstatné je, že díky našemu nonstop klientskému chatu umíme každému klientovi pomoci řešit jeho individuální požadavky.

Filip Zeman (42) Od roku 2015 je ředitelem digitálních produktů a služeb České spořitelny.

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze se zaměřením na management informačních systémů.

Má za sebou řadu vedoucích manažerských pozic v korporacích a digitálních startupech v ČR i zahraničí.

V čem je George lepší?

Lidé nejvíc oceňují to, že má každý svého George, kterého si může nastavit podle svých potřeb. To znamená, že si každý může nastavit vlastní plochu, pojmenovat produkty, které chce využívat a ty které nechce pak může vypnout. Na vlastní domovské stránce tak každý vidí svého George, který ho oslovuje jeho vlastním jménem a podle jeho vlastních potřeb.

To znamená, že nové internetové bankovnictví funguje i jako rádce?

Přesně tak. Je to rádce. Posouvá se od suchého internetového bankovnictví, které umožňuje nechodit na pobočku a dělat jednoduché transakce doma, k někomu, kdo vám v digitálním prostředí radí. Dostáváme se tak do nové reality. Rady vám může poskytnout už nejen bankéř na pobočce, teď umí poradit po internetu i George. Dokáže poskytnout zhruba čtyřicet rad a doporučení podle finančního chování konkrétního klienta. To je asi ten největší posun, které internetové a mobilní bankovnictví v současnosti zaznamenává.

Stále je však téměř milion lidí, kteří si nového George nevyzkoušeli. Budou však muset, protože Servis24 chcete vypnout. Kdy ho vypnete?

Pro běžné klienty a drobné živnostníky chceme Servis24 vypnout do konce tohoto roku. Pro skupinu právnických osob, tedy firem, budeme Servis24 postupně vypínat během příštího roku. Na konci příštího roku by tedy Servis24 měl zaniknout.

Jak dlouho budou mít lidé na to, aby se naučili s Georgem pracovat a začali ho bez potíží využívat?

Budete to dělat postupně ve vlnách. Už jsme s tím začali u digitálně nejaktivnějších klientů, postupně budeme ve vlnách zapojovat další a další. Každý klient dostane na to, aby si George odzkoušel a přešel do něj, minimálně dva měsíce času. Měla by to být dostatečně dlouhá doba, aby se s Georgem lidé seznámili a přešli do něj.

Toto nové internetové bankovnictví by mělo lidem umožnit, aby nahlíželi i do dalších účtů, které mají zřízené u jiných bank. S kterými bankami plánuje propojit George?

Rádi bychom ho propojili se všemi bankami. Toto propojení děláme v rámci nové evropské legislativy PSD2. Cílíme na velké a střední banky a rádi bychom tuto možnost představili klientům už během podzimu. Kdo o tuto funkčnost projeví zájem, bude mít určitě možnost si ji vyzkoušet a začít používat ještě letos. V první vlně chceme propojit účty velké trojky včetně nás (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka) a následovat budou všechny střední banky.

Co bezpečnost? Hackeři bývají zpravidla o krůček dopředu.

George má nový bezpečnostní systém. Jde o aplikaci, kterou nazýváme George klíč. Tuto aplikaci, podobně jako George, si každý nainstaluje do svého mobilu a prostřednictvím svého vlastního unikátního klíče, který nemůže mít nikdo jiný, se pak přihlašujete do George a autorizujete veškeré transakce.

Nemůže například dojít k phishingovému útoku hackerů?

Phishingový útok bývá nejčastějším typem útoku, kdy hacker nemíří na banku, ale přímo na klienta. Případů, kdy lidé přeposlali při potvrzování platby esemesku a předali útočníkovi své heslo, byla řada. Nový bezpečnostní systém, který obsahuje George, takový útok vylučuje. Odstranili jsme v Georgovi všechna hesla a odstranili jsme i nutnost potvrzovat platby prostřednictvím esemesky. To znamená, že nemáte co útočníkovi prozradit. Tuto aplikaci, na rozdíl od SMS potvrzování, není možné zneužít phishingovým útokem.

Vše se tedy potvrzuje klíčem, který si nahraji do chytrého mobilu. Co v případě, když si koupím nový mobil. To musím požádat o nový klíč?

Ne, klíč je přenositelný na nový mobil. Jediné, co je k přenosu potřeba, je navštívit jakýkoliv bankomat České spořitelny a přenést klíč z jednoho mobilu na druhý. V menu bankomatu je položka, kde si potvrdíte přenos a pak vám na papírku vyjede z bankomatu kód, který tento virtuální přenos umožní.

Pokud přijde do České spořitelny nový klient, Servis24 už nedostane. Je to tak?

Ano, to už se děje. Pokud přijde nový klient na pobočku, dostává ke svému novému účtu automaticky George.

Vím o případu, kdy otec šel založit účet pro svou nezletilou dceru a byly s tím komplikace. Máte propojení George ošetřeno i u dětských účtů?

Ano, máme, proto mě to překvapuje. George je připravený i pro děti a nezletilé. Samozřejmě nelze vyloučit ojedinělé problémy.

Jsou připraveni pracovníci na pobočkách, aby k chybám nedocházelo?

Jsou proškoleni a připraveni. Na každé pobočce máme pracovníka, který je zapojený do takzvaného „Digi guru“ programu, což je zhruba 500 lidí z České spořitelny, kteří jsou digitálními nadšenci. Ti pak podporují zbytek týmu, aby veškeré novinky zvládali. Ale samozřejmě, že se chybičky mohou vloudit. Máme 500 poboček s množstvím poradců, to znamená, že nějakou dobu budou i oni nabíhat, aby vše zvládli.

Když se přesto chybička vloudí, co má v takovém případě klient dělat?

Doporučil bych volat na call-centrum, které je připraveno pomáhat s problémy. Jinak George má v sobě chat, což je v internetovém bankovnictví unikátní. Kdo má jakýkoliv problém, má v Georgovi chatovací okénko, do kterého může problém zapsat a nemusí volat na call centrum. George má i velmi užitečný vyhledávač, který pomáhá orientovat se, když se v něm ztratíte.

S nápadem jít do banky prostřednictvím internetu přišla u nás před 20 lety Expandia Banka. Teď je v kurzu mobilní bankovnictví. Jak to bude za dalších 20 let? Čím vším budeme obsluhovat své účty?

Netroufnu si odhadovat, co bude v roce 2038, 20 let je v internetovém světě opravdu dlouhá doba. Troufnu si odhadnout, co bude za pět až 10 let. Myslím si, že stále víc věcí se bude dít tak zvaně na pozadí. To znamená, že méně a méně budeme ovládat počítače, mobily a chytré hodinky, ale věci se budou dít na základě našeho chování. Už dnes se tak děje třeba při placení v některých taxících.

V takovém taxi jsem ještě nejela, jak platba proběhne?

Když dokončíte jízdu, placení je provedeno, jakmile vystoupíte z taxi. Vyúčtování proběhne tak, že dojde k propojení s vaším platebním prostředkem, tedy platební kartou nebo mobilem. Když vystoupíte a řidič zaznamenává, že jízda skončila, vyúčtování konkrétní částky za jízdu proběhne na pozadí a vy dostáváte na mobil informaci, že platba proběhla.

Nikdo vám tedy nevystaví klasickou účtenku, nikdo se vás nezeptá, jak budete platit. Víc a víc věcí, i u nás v bankovnictví, se bude dít tímto způsobem, tedy na pozadí. To znamená, že banky vyhodnotí, že se má něco stát a ono se to stane.

Žijeme v internetovém světě, občas síť spadne. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby internet přestal na určitou dobu fungovat? Existují nějaké záložní plány?

Záložní plány určitě existují. Ale kdyby přestal fungovat internet pro všechny banky, jedinou alternativou, která by zůstala funkční, by byly pobočky a telefonní call centra. Množství potřeb udělat transakci by bylo tak enormní, že by se s ním bankovní sektor vyrovnával velmi složitě.

Na pobočkách by byly asi obrovské fronty. Ostatně, jaký je váš názor na pobočky, mají v internetové době smysl?

Přestože jsem šéf digitálu, věřím v pobočkovou síť, protože si myslím, že lidé chtějí komunikovat s lidmi. Odmítám proto vize, že pobočky zmizí. Promění se jejich role, to znamená, že z nich ubude jednoduchý servis, ten bude obstarávat internetové a mobilní bankovnictví.

Pobočky získají novou roli, které dnes říkáme komplexní poradenství. Běžný klient se bude na pobočkách objevovat jednou až dvakrát do roka, aby se svým poradcem podíval na rodinné finance a řešil s ním otázky dlouhodobého plánování, jako jsou úspory, bydlení, nákupy či investice.

Internetové bankovnictví Čechy baví, v jeho využívání jsme už předstihli Německo. Čím to podle vás je, že se internetové bankovnictví u nás tak masivně ujalo?

Internetové bankovnictví a digitální řešení jsou obecně lépe akceptované v severských zemích, nejméně pak v zemích jako je Itálie nebo Španělsko. Je to dáno mentalitou, obyvatelé jižních zemí se chtějí více vidět tváří v tvář a peníze držet v ruce. Čím je severněji a řekněme i chladněji, chladne možná i temperament a emoce a lidé jsou více připraveni být digitální.

Proto mě nepřekvapuje, že Češi mají bližší vztah k internetovému bankovnictví než třeba Rakušané a Italové. A Němci? Jsou hodně konzervativní národ, proto se přiřazují k jižním zemím.