Česká spořitelna mi změnila účet bez mého vědomí: nemá na to právo

Čtenářka se na redakci obrátila s tím, že jí Česká spořitelna změnila nastavení účtu bez jejího vědomí, a to na méně výhodnou variantu. "Mám podepsanou smlouvu v České spořitelně na balíček Výhodný program, za který platím 45 korun měsíčně. Ovšem k mému velkému překvapení mi najednou začali účtovat 69 korun měsíčně za produkt Osobní účet. Ihned jsem si stěžovala na informační lince banky a čekala odezvu."

Za čtrnáct dnů přišla odpověď, v níž se banka omlouvá a vysvětluje, že došlo k chybě zaměstnance. Jelikož nelze převést účet zpět na Výhodný program, nabízí s platností od července jako odškodnění roční vedení účtu zdarma. Klientce to však jako fér jednání nepřipadá, neboť dražší účet už platila v květnu i červnu. A především nikde nepodepsala smlouvu na Osobní účet.



"Banka v žádném případě nemá právo zaměnit klientovi jeden produkt za jiný bez jeho souhlasu. Může měnit pouze některá smluvní ustanovení a tato možnost jí musí být předem vyhrazena ve smlouvě či všeobecných obchodních podmínkách," komentuje případ Michal Kebort ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Podle něj je nepřípustné, aby banka zrušila stávající smlouvu o běžném účtu a nutila klienta k podpisu "náhražky", jestliže s tím nesouhlasí.



"Vzhledem k tomu, že zrušením aktuálního běžného účtu banka porušila smluvní podmínky, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Co se týče poplatků, které jsou s odstoupením od smlouvy účtovány, jako zrušení povolení k inkasu, trvalých příkazů k úhradě a podobně, zákon je konkrétně neřeší," dodává Kebort.

Domnívá se však, že by šlo postupovat analogicky k jiným zákonným ustanovením, a tedy usuzovat, že by veškeré náklady měla nést strana, jež pochybila. To by v praxi znamenalo, že uzavření účtu a zrušení položek by šlo na vrub banky.

"Krajní výklad zákona by potom spotřebiteli umožnil požadovat navíc úhradu nákladů, které mu s převodem účtu k jiné bance vznikly – tedy znovuzavedení jednotlivých položek, poplatek za otevření účtu a tak dále. To už je ovšem výklad velmi extenzivní a banka ho pravděpodobně neuzná," uzavírá Kebort.

. více než 20 klientů si stěžovalo na způsob prodeje osobního účtu Tým Ombudsmana České spořitelny evidoval od srpna 2007, od kdy ČS Osobní účet nabízí, přes dvacet podání klientů, která se týkala způsobu prodeje Osobního účtu ČS, a to v nejširším slova smyslu. Ve většině případů se banka s klienty dohodla na finanční kompenzaci, tj. vedení účtu po určitou dobu zdarma nebo jinak zvýhodněné poplatkování.

Česká spořitelna dává ruce pryč

Spořitelna se hájí tím, že bez vědomí a souhlasu klienta produkty a služby nikdy nesjednává. Zřízení Osobního účtu České spořitelny navíc vyžaduje písemný souhlas klienta.

"Výše uvedený případ nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit, nemáme dostatek identifikačních údajů. Pokud ale došlo k nedorozumění nebo pochybení zaměstnance, což nás velmi mrzí, rozhodujeme u každého případu individuálně," říká Pavla Plachá z firemní komunikace České spořitelny.

Prodej většiny balíčků podle ní už spořitelna definitivně ukončila a změna na původní program není technicky možná.

"Nabídka vedení účtu zdarma je tedy jedním z nejvhodnějších řešení. Pokud klientka s řešením nesouhlasí, doporučujeme obrátit se na pobočku nebo Ombudsmana České spořitelny," navrhuje Pavla Plachá.

I v bankovních službách je obvykle rozhodujícím faktorem ten lidský a chybu lze omluvit. Ovšem může se také stát, že poradce v bance dokumenty předpřipraví a změnu zadá i do systémů banky. Bohužel i bez vašeho podpisu.

"Během prodejního rozhovoru a v rámci proaktivního přístupu poradce může dojít k tomu, že klient na změnu balíčku přistoupí, ale termín podpisu potřebné smluvní dokumentace dohodne například na následující den. Pokud však své rozhodnutí přehodnotí, v systému zůstane změna již nastavena," připouští možná nedorozumění Plachá.