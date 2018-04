Česká spořitelna přináší platební novinky

Cashback pro klienty ČS od června

Velmi podobnou formu cashbacku, kterou od listopadu 2006 znají držitelé karet skupiny ČSOB, se rozhodla od června zavést i Česká spořitelna. Jsou to spíše maličkosti, v nichž se služby budou lišit, základní pravidla však zůstávají.

Shoda vládne u minimální hranice pro nutný nákup a jeho následnou úhradu platební kartou ve výši 300 korun a shodný je i maximální výběr hotovosti 1500 korun.

Naopak na rozdíl od dosavadní konkurence cashback ČS postrádá hranici pro minimální výběr (u ČSOB zmíněných 100 korun) a zcela libovolně můžete zvolit i výběr částek do limitu 1500 korun. Budete-li žádat od pokladní hotovost, vyberete i např. 255 korun.

Výběry u obchodníků nebudou zdarma

Spořitelna se netají tím, že služba bude zpoplatněna. Podle slov Miloslava Křečana, ředitele úseku kartové centrum ČS, ještě není o ceně za transakci rozhodnuto. Jisté však je, že bude nižší než současných 6 korun za výběr z bankomatu ČS. Důvod je jasný – bankomat zprostředkuje výběr až 15 tisíc korun, cashbackem vyberete nejvýše 1500 korun.

Částečného zpoplatnění se pravděpodobně letos v srpnu dočká i cashback ČSOB. Služba by měla být ohodnocena 5 korunami + 1 % z vybrané částky. Zdarma zůstanou jen výběry u pokladen obchodníků provedené debetními kartami ČSOB. Cenová úprava by však měla minout držitele karet Poštovní spořitelny, pro ně zůstává zdarma zcela.

Nákup půjde na dluh i bez spořitelní kreditky

Říkáte si, že je nemožné zaplatit nákup kreditní kartou a přitom ji nemít? Od června je to jisté, a to v obchodech Interspar, kde v současné době probíhá pilotní provoz, od září to půjde i v prodejnách Mountfield. Jednoduše zajdete do obchodu, vyberete si zboží, zažádáte o úvěr on-line na místě a v případě schválení (do 10 minut) se zbožím odejdete. Získáte tak úvěr až 70 tisíc korun od České spořitelny. Postačí-li vám částka ne vyšší než 35 tisíc, nebudete potřebovat ani potvrzení příjmu, jen mějte u sebe dva doklady totožnosti. Platba bude zúčtována automaticky na kreditku, kterou si následně vyzvednete na vybrané pobočce ČS.

Pro mnoho lidí bude taková možnost jistě lákavá, ale nezapomínejte na úrok, který se nijak neliší od běžně prodávaných kreditních karet ČS. Ten činí 19,8 % ročně v případě, že provádíte transakce hotovostní či třeba s kartou platíte, ale nevyužíváte-li bezúročné období a splácíte pouze splátky minimální (tj. 5 % z čerpané částky).

Pojištění schopnosti splácet nově také u kreditek ČS

Spořitelna v červnu nabídne i pojištění schopnosti splácet, a to nově u kreditních karet. Sjednat je bude možné ve dvou základních variantách, první bude obsahovat „standardní“ pojištění – pracovní neschopnost, trvalá invalidita a smrt. Ta přijde na 0,49 % z debetního zůstatku na konci tzv. účetního období, tj. stavu účtu na konci kalendářního měsíce (např. celková dlužná částka k 31.3. je 6500 Kč, platba pojistného z této částky činí 31,85 Kč).

Dražší bude varianta druhá, která již zahrnuje také pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Ta vyjde měsíčně na 0,89 % z debetního zůstatku úvěrového účtu (při celkové dlužné částce k 31.3. v hodnotě 6500 Kč zaplatíte za březen 57,85 Kč na pojistném). Pojistné přitom klient zaplatí pouze v případě, že bude úvěr skutečně čerpat. Pokud tedy máte kreditní kartu ČS doma v šuplíku jako zálohu pro případ nouze, pojistné neplatíte.

Pojištění ale všechny „neduhy“ nevyléčí. Takto pojistit se bude moci pouze klient mladší 60 let, který v posledních 12 měsících nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní. Podmínkou pro sjednání pojištění schopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání je rovněž nejméně dvanáctiměsíční pracovní poměr (tzn. za posledních 12 měsíců nesmíte být v evidenci Úřadu práce).

Pokud zaměstnání ztratíte a budete pojištěni, vězte, že pojištění pokryje pouze minimální splátku ve výši 5 % dlužné částky (případně poplatek za pojištění), nikoliv dluh celý. Výplata pojistného plnění je časově omezena na maximálně 12 měsíců a následuje po 60 dnech od vzniku pojistné události (např. trvání nezaměstnanosti či nemoci).

Vyšší bezpečnost pro uživatele platebních karet

V létě se ještě klienti ČS dočkají nového bezpečnostního zařízení na bankomatech. Tam se objeví jakýsi speciální nástavec na štěrbině, do níž se vkládá platební karta. Účelem tohoto zařízení je eliminovat pokusy o tzv. skimming, tedy zamezí kopírování informací o platební kartě.