Česká spořitelna se snaží rozhýbat hypoteční trh pomocí dotace

Spořitelna rozšiřuje nabídku volitelných služeb k Ideální hypotéce od 21. září. Nabídka zatím není nijak časově omezena, výše úvěru však nesmí překročit tři miliony korun.

Česká spořitelna na tento program vyčlenila půl miliardy korun, v případě zájmu klientů plánuje tuto částku navýšit.

Podmínkou poskytnutí úrokové dotace je pětiletá doba fixace úrokové sazby, minimální splatnost hypotéky 20 let a bezproblémové splácené po celou dobu splatnosti. Klienti si k hypotéce musí zároveň sjednat pojištěným schopnosti splácet.

Hypoteční trh v číslech Podle dat FINCENTRUM HYPOINDEX hypoteční banky za letošních osm měsíců poskytly hypotéky v celkovém objemu 51,6 miliardy korun, což je v porovnání s předchozím rokem o 38 % méně. Loni to bylo 82,8 miliardy korun.

Co když budu chtít úvěr předčasně splatit?

Při sjednávání hypotéky se tyto podmínky mohou zdát jako snadno splnitelné. Pětileté fixace a splatnosti nad dvacet let jsou mezi klienty jednoznačně nejoblíbenější. Problém však může nastat ve chvíli, když by chtěl klient úvěr kompletně předčasně splatit, nebo by chtěl přejít s hypotékou ke konkurenci.

Tímto krokem by totiž porušil závazek týkající se minimálně dvacetileté splatnosti úvěru. A v takovém případě bude chtít Česká spořitelna po klientovi navrácení částky, kterou díky úrokovému zvýhodnění získal. Na tento háček by si klienti měli dát pozor a tuto podmínku poskytnutí dotace dopředu pečlivě zvážit.

Jiří Škorvaga, náměstek generálního ředitele České spořitelny, tvrdí, že hlavním důvodem uvedení novinky na trh je "rozhýbání trhu či další impulz pro trh bydlení" a odmítá, že jde bance o snahu získat vyšší tržní podíl.

Úroková sazba nyní opravdu není tím nejdůležitějším, na základě čeho se klienti rozhodují, zda si na sebe vezmou břemeno hypotéky, nebo ne. Trvající ekonomická nejistota podpořená stále rostoucí mírou nezaměstnanosti je bohužel stále dost velkou brzdou v oživení hypotečního trhu, která tento impulz pravděpodobně udusí.

Hypoteční trh nyní žije spíše snahou o získání sympatií nespokojených klientů, kterým nyní končí fixační období, a vzhledem k současné hladině úrokových sazeb jim hrozí výrazné navýšení měsíční splátky úvěru.

Klienti, kteří mají v ruce úrokovou nabídku své vlastní banky, se samozřejmě porozhlížejí, zda by jim některá z bank nenabídla výhodnější podmínky. Především menší banky se snaží tohoto potenciálu využít a začaly vcelku výrazně snižovat své úrokové sazby.

Česká spořitelna se logicky snaží na kroky konkurence reagovat a nabízená úroková dotace může být pro řadu klientů zvažujících refinancování opravdu velmi zajímavým námětem k přemýšlení.

Nově nabízená úroková dotace může být v tomto směru pro Českou spořitelnu velmi užitečným nástrojem. Na jedné straně může totiž případnému odlivu klientů zabránit, a na druhé straně může bance přinést nové klienty, kteří díky podmínce minimální doby splatnosti již ke konkurenci jen tak neutečou.

