Česká spořitelna startuje vkládací bankomaty a samoobslužné zóny

Do Obchodního centra Smíchov v Praze 5 umístila Česká spořitelna (dále jen ČS) svůj první depozitní bankomat. Na pohled běžný bankomat, který však má v sobě navíc další funkci. Umožňuje kromě standardních služeb (jako dobíjení kreditu mobilních operátorů, platby složenek, ověřování zůstatku účtu a výběrů hotovosti) také vkládat hotovost.

Tuto službu ČS nabízí všem držitelům svých platebních karet, kteří mají možnost ukládat nejen na účty v ČS, ale i na účty jiných bank. Bankomat přijímá bankovky od nominální hodnoty 50 korun, maximální částka však při jednotlivém vkladu nepřesáhne 100 tisíc českých korun (bez ohledu na vkládané nominály). Za vklad, na rozdíl od stejné operace realizované u pokladny, nezaplatíte až do konce ověřovacího provozu nic. Po té to však vypadá, že službu banka zpoplatní. Pro srovnání - vklad hotovosti na pobočce ČS dnes přijde na 8 korun.







Spořitelna testuje nové i upravené pobočky

Do konce roku bude navíc banka testovat tzv. samoobslužné zóny. Jedná se o prostor, kde vedle vkladového bankomatu bude možné využít telefonu do klientského centra ČS či multifunkčního terminálu pro přístup do internetového bankovnictví. Vše bez přítomnosti zaměstnance banky.

V současnosti má tyto samoobslužné zóny ČS v celé republice pouze dvě, přičemž jednu najdete v již zmíněném Obchodním centru Smíchov (Praha 5), druhou v Olomouci na třídě Svobody (bez depozitního bankomatu). Do prostor bez obsluhy pracovníka banky se dostanete ve stejném čase, jaký odpovídá otevírací době obchodního centra (tj. denně mezi 9. a 21. hodinou).

Zda a jakým tempem se bude rozrůstat počet těchto zón bez pokladen a zaměstnanců banky, jaký bude počet bankomatů umožňujících vklad hotovosti, je zatím podle ČS odhadovat předčasné. Vše záleží na zájmu ze strany klientů, který banka hodlá ověřit pilotním provozem.





. Vkladové bankomaty v ČR má: UniCredit Bank - pouze pro držitele karet banky, zdarma

Česká spořitelna - pro všechny držitele karet, zdarma (po ukončení pilotního provozu se uvažuje o zpoplatnění)

HSBC - pouze pro klienty HSBC Premier, zdarma

Hudba budoucnosti aneb realita všedního dne

Další novinkou je také v posledním červnovém dni otevřená bezhotovostní pobočka ČS, kterou najdete v obchodním centru v Praze – Čestlicích. Pobočka se specializuje na odborné poradenství, zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů. Pro hotovost tedy musíte k bankomatu.

Podobný systém zavedly už před časem i jiné tuzemské banky. Například klienti Volksbank znají VolksbankShopy v Kauflandech, klienti mBank navštěvují bez hotovosti finanční centra či tzv. mKiosky. Z větších bank má pobočky postrádající pokladny už jen Komerční banka, a to 15 v celé republice.