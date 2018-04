Čtenářka: Za kartu platím 200 korun ročně, nová bude stát 400 korun

Bezkontaktní platební karty nabízejí už téměř všechny banky. Některé je vydávají klientům v době, kdy jim končí platnost staré karty, jiné je posílají ještě dříve. Někde o ně můžete sami aktivně požádat ještě před skončením expirace karty, kterou právě používáte. To je jistě dobrá věc. Co už není tak příjemné, je to, že někde je bezkontaktní karta výrazně dražší než kontaktní.

"Vypadá to, že Česká spořitelna začíná měnit plošně platební karty svým klientům. Tím jsem i já. Do schránky mi nedávno přišel e-mail, ve kterém mě o tom informují," napsala do redakce čtenářka Hana, která má u České spořitelny starý sporožirový účet.

Jak dodává, za současnou elektronickou debetní kartu Visa Elektron nyní platí 200 korun ročně, pokud si nechá vystavit bezkontaktní debetku, banka jí dvousetkorunový poplatek ponechá ještě tři roky, ale pak ho zvýší na 400 korun ročně. "O jiný typ karty nestojím. Zvažuji, že od spořitelny po letech odejdu," píše čtenářka.

A co na to banka? Ta se hájí, že staré sporožirové účty využívá již jen minimum klientů. "Naprostá většina našich klientů má v současné době Osobní účet, kde za kartu neplatí žádný roční poplatek, pouze měsíční poplatek, který už je obsažen v ceně samotného Osobního účtu," reaguje Klára Pačesová z České spořitelny a doporučuje klientce přejít na Osobní účet.

Nejste spokojeni? Převeďte účet jinam

Na názor jsme se zeptali i majitele serveru Bankovnipoplatky.com Patrika Nachera. "Od České spořitelny to vnímám jako standardní obchodní nabídku, banka vlastně dává svým klientům dokonce tři roky času na rozmyšlenou a na výběr," komentuje situaci poplatkový odborník a dodává, že pokud lidé nesouhlasí se stoprocentním zdražením byť lepší karty, není nic jednoduššího, než se s bankou rozloučit a jít jinam.

"V dnešní době tu jsou banky, které platební kartu vůbec nezpoplatňují, takže moc nerozumím tomu, proč klientka dobrovolně platí i těch 200 korun. Jak ukazuje iniciativa kolem hromadného vymáhání poplatků, jedině silný spotřebitelský tlak přiměje banky viditelně reagovat. A tímto tlakem je samozřejmě i změna banky. Při vší úctě, stěžování si na banky, jak zavedly to či ono v momentě, kdy mám jako klient na výběr, je opravdu neefektivní," radí Patrik Nacher.

Jak na změnu banky

Změna banky je jednoduchá. Jestliže se rozhodnete převést svůj účet jinam, máte dvě možnosti. Buď si všechno vyřídíte sami, nebo využijete takzvaného kodexu mobility, který vám přechod ještě víc usnadní. Hlásí se k němu většina bank, neuspějete pouze v mBank a v Zuno bance.

Nejdřív si založíte běžný účet v bance, kterou jste si vybrali jako novou.

Jestli budete chtít využít kodexu mobility, pak stačí vyplnit formulář Žádost o změnu banky. S jeho pomocí můžete u původní banky zrušit trvalé příkazy i inkasa a nechat jejich seznam poslat do nové banky. Když budete vše zařizovat sami, musíte příkazy a inkasa zrušit sami. Zároveň vypovíte smlouvu o běžném účtu.

Zřídíte si trvalé příkazy a inkasa u nové banky. Když využijete kodexu mobility, udělá to banka za vás sama podle seznamu, který vyplníte v žádosti o změnu.

Nová banka za vás ovšem nemůže změnit inkasa, společnosti s novým číslem účtu budete muset kontaktovat sami.

Pokud máte platební kartu, budete ji muset původní bance vrátit.

Počítejte s tím, že celý proces změny banky trvá minimálně 15 pracovních dní (lepší je počítat s měsíční lhůtou).

Zrušení účtu je zdarma stejně jako celý proces přestupu s využitím Kodexu mobility.

