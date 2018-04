Česká správa sociálního zabezpečení fandí internetu

V případě, že byste rádi komunikovali s Českou správou sociálního zabezpečení elektronicky a zjednodušili si tak přístup na úřad, může vám v tom pomoci internet, Portál veřejné správy a přímo webové stránky ČSSZ.



Než začnete využívat možnosti elektronického zasílání formulářů ČSSZ, je třeba se zaregistrovat do aplikace „elektronická podání“, která je součástí Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz). Slouží k registraci uživatelů z řad občanů i podnikatelských subjektů, kteří mají zájem využívat této služby.

Po dokončení registrace lze zasílat a přijímat formuláře z úřadů veřejné správy, a to pomocí identifikace uživatele (uživatelského jména a vámi vybraného hesla), nebo s využitím certifikátu. Výběr, kterou možnost zvolíte, je pouze na vás. Když se rozhodnete pro certifikát, tedy elektronický podpis, můžete používat certifikát vydaný jednou ze tří autorit: I.CA (www.ica.cz), Česká pošta (www.postsignum.cz) a eIdentity (www.eidentity.cz).

Komunikace s příslušnou organizací veřejné správy (v našem případě ČSSZ) dále probíhá prostřednictvím formulářů, které jsou umístěny na jejích webových stránkách (www.cssz.cz) pod odkazem e-Podání. Jejich zaslání do ČSSZ je možné třemi způsoby: přes Portál veřejné správy s pomocí softwaru, který si stáhnete zdarma, přes váš vlastní program, který splňuje kritéria ČSSZ a komunikuje s Portálem veřejné správy, nebo je můžete doručit na elektronických médiích (disketách a CD).

V tomto momentu mohou jednotlivci i organizace využít tři elektronická podání: zasílání evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění a nově také přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Obliba elektronického podání roste. ČSSZ uvádí, že k 1.1. 2007 se k elektronickému podávání formulářů zaregistrovalo celkem 40 826 organizací, z toho jich 19 507 zaměstnávalo více než 25 zaměstnanců. Již více než 66 % organizací, které zaměstnávají více než 25 lidí, komunikuje s ČSSZ elektronicky. Formuláře takto podává i 21 319 malých organizací a 997 osob samostatně výdělečně činných.

Celkem bylo do dnešního dne elektronicky podáno téměř čtrnáct milionů formulářů. Pokud by tyto dokumenty ČSSZ obdržela v papírové podobě a daly by se na sebe, vznikla by hora papírů vysoká 1 675 m, tj. jako dvacet osm Petřínských rozhleden na sobě, a vážící 52 tisíc kg.

Digitalizace evidenčních listů důchodového pojištění umožnila vznik individuálních kont pojištěnců (IKP). V současné době ČSSZ kontroluje správnost, aby mohla IKP zpřístupnit svým pracovištím. Informace o dobách a výdělcích si tak budete moci v budoucnu zjistit na všech pracovištích ČSSZ po celé České republice.

ČSSZ také připravuje zavedení technologie, která umožní bezpečný on-line přístup přímo do vašeho IKP. Zatím si můžete jednou ročně zažádat o výpis informací z vašeho individuálního konta pojištěnce a zjistit, jakou vaši dobu pojištění a vyměřovací základ ČSSZ eviduje. Registrace nemusí být kompletní, některé organizace totiž nesplnily své zákonné povinnosti a neposlaly ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění za své zaměstnance. Budete mít jistotu, že jsou podklady pro váš důchod kompletní a případně je včas doplnit.