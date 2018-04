České akcie: + 15% za půl roku

Podílové fondy domácích správců Unie investičních společností si v prvním pololetí opět polepšily. Majetek, který spravují, vzrostl o 13 mld. Kč na hodnotu více než 122 mld. Kč. Ze statistiky vyplývá, že český investor je stále konzervativní a své peněžní prostředky směruje hlavně do nejméně rizikových fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. Tyto dva typy fondů mají ve správě ¾ všech prostředků podílníků fondů.

Nejlepší domácí akciový podílový fond: + 60%

Možností, jak se podílet na boomu českých akcií, je více. Investor může nakupovat přímo vybrané akciové tituly, nebo jít jednodušší cestou přes podílové fondy. Jednotlivé fondy se liší strategií, portfoliem cenných papírů i výkonností. Při investici do akciových fondů je důležité mít na paměti, že minimální investiční horizont je pět let. Akcie patří mezi nejziskovější cenný papíry, avšak také mezi nejvíce rizikové. Mají vysokou volatilitu a při investici na krátkou dobu mohou investorovi způsobit vysoké ztráty.





Akciové podílové fondy - Východní Evropa Podílový fond/Index výkon

za 1 rok výkon

za 3 roky výkon

za 5 let MSCI Eastern Europe 30,65% 85,92% 84,44% ING International Český akciový fond 59,19% 155,00% 225,30% Aviva European Convergence Equity 55,32% 117,70% 101,00% KBC Equity Cent. Europe 53,80% 88,16% N/A ISČS Sporotrend 50,24% 105,10% 85,64% Parvest Converging Europe 47,39% 83,15% 46,50%

Při srovnání výnosnosti za posledních 12 měsíců je nejlepším domácím akciovým podílovým fondem ING Český akciový fond. Za jediný rok vynesl téměř 60 %. ING Český akciový fond je z uvedených fondů středoevropského regionu nejvíce orientován na Českou republiku. Má více než polovinu (51 %) svého portfolia v českých akciích a zbytek je umístěn do kótovaných polských, maďarských a slovenských akcií.

Nejlepší domácí dluhopisový podílový fond: + 14 %

Jestliže si netroufáte na akcie, můžete to zkusit s dluhovými cennými papíry . Pro domácí investory je nejzajímavější investice do fondů vedených v české koruně a investujících do českých dluhopisů. Minimální investiční horizont je 2-3 roky. Základní princip na dluhopisovém trhu je, že ceny dluhopisů jsou nepřímo závislé na výši úrokových měr. Klesají-li úrokové míry, rostou tržní ceny obligací. Výnosy dluhopisů jsou závislé hlavně na bonitě emitenta a jeho schopnosti dostát v době splatnosti cenného papíru svým závazkům

Dluhopisové podílové fondy CZK Podílový fond/Index výkon

za 1 rok výkon

za 3 roky výkon

za 5 let Patria GPRI 11,81% 22,32% 45,84% Conseq Dluhopisový 14,36% 19,66% N/A ING International Český fond obligací 10,76% 17,93% 38,86% KBC Renta Czechrenta 10,73% 19,15% 39,12% IKS Dluhopisový 9,83% 13,53% 28,34% Raiffeisen Czech Bonds 9,74% N/A N/A

Na první příčku ve výkonnosti domácích dluhopisových podílových fondů za posledních 12 měsíců se probojoval Conseq Dluhopisový fond s výkonností více než 14 %. Fond investuje zejména do českých a zahraničních dluhopisů denominovaných v Kč. Cenné papíry v cizích měnách nejsou zastoupeny více než 30 % v portfoliu fondu.

Nejlepší domácí podílový fond peněžního trhu: + 3 %

Fondy peněžního trhu pro drobného investora umožňují účast na velkém mezibankovním trhu, který je jinak pro něj uzavřen. Jejich výnosy dlouhodobě překonávají úrokové sazby bankovních a termínovaných vkladů bank. Výnosy fondů peněžního trhu jsou vzhledem k minimálnímu riziku nízké, avšak vždy by měly překonávat úrokové sazby z bankovních vkladů, které jsou navíc zatíženy zdaněním.

Podílové fondy peněžního trhu CZK Podílový fond/Index výkon

za 1 rok výkon

za 3 roky výkon

za 5 let PRIBID 6M 2,39% 7,34% 18,59% IKS Peněžní trh 3,07% 7,96% 18,28% ISČS Sporoinvest 2,55% 7,52% 15,55% HVB Peněžního trhu Plus 2,42% N/A N/A ČP Invest Fond peněžního trhu 2,24% 5,58% N/A KBC Multi Cash ČSOB CZK 2,14% 7,01% 16,82%

Nejvyššího zhodnocení majetku svých podílníků za poslední rok dosáhl IKS Fond peněžního trhu – více než 3 %. Lepší výkonnosti fondu v porovnání s konkurencí je dosahováno relativně vyšším podílem podnikových dluhopisů vydaných bonitními firmami. Minimální doporučený investiční horizont je u tohoto typu fondu 1 rok. Výhodou fondu je i nulový vstupní poplatek pro investora.

Při investování do podílových fondů si investor musí uvědomit, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Při výběru podílového fondu se musí řídit také dalšími kriteriemi, jako jsou vstupní poplatek fondu, poplatek za správu, či minimální doporučený investiční horizont.

